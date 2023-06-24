继澳大利亚之后，加拿大也通过“大型科技企业要交纳新闻使用费”法案. June. 24, 2023 07:49. by 尹多彬记者 empty@donga.com. 加拿大议会通过了Meta（前脸书）和谷歌等大型科技企业在数字平台上利用本国媒体的新闻内容时需支付使用费的法案。Meta立即回应称“将中断在加拿大的新闻服务”。 加拿大参议院22日（当地时间）通过了《在线新闻法》，规定大型数字平台企业以发布新闻为代价，与当地媒体签订新闻使用费合同。该法案预计不久后将通过总理的批准生效。加拿大政府为了拯救本国媒体，一直在推进该法案。据加拿大政府透露，2008年至2021年，有450家本国新闻媒体关门。 该法案通过后，Meta通过声明表示：“在《在线新闻法》实施之前，将终止通过脸书和照片墙（Instagram）向加拿大所有用户提供新闻。”谷歌没有发表具体的对策，只是表示：“为了避免出现任何人都不愿意看到的结果，正在与政府紧急协商。”据推算，如果该法案得以实施，Meta和谷歌每年将向媒体支付约3亿加元（约3000亿韩元）。 新闻使用费支付法案始于2021年澳大利亚。当时，Meta曾中断了一周以上的新闻服务。澳大利亚政府和Meta、谷歌经过1年的过渡期，就支付约2亿澳元（约1750亿韩元）的新闻使用费的方案达成了协议。 美国加利福尼亚州众议院1日（当地时间）也通过了《新闻保护法》，具有一定水平以上的销售额及用户规模的在线平台企业如果发布新闻，将分配部分相关广告收益。该法目前还剩下州参议院表决和州长签字的程序。

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