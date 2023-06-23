“梁铉俊快来”凯尔特人队抛出橄榄枝……江原队：“赛季结束后再转会”. June. 23, 2023 08:11. by 金正勋记者 hun@donga.com. 吴贤揆目前效力的凯尔特人队（苏格兰）正式提议引进梁铉俊（江原FC）。但是职业足球K1联赛（1级联赛）江原队计划在本赛季结束后在让球员转会。 江原俱乐部相关人士22日表示：“上月末，凯尔特人队提出引进梁铉俊”，“梁铉俊向球队表示，如果有机会，想进军欧洲舞台。”凯尔特人提出的转会费和合同期限等具体条件尚未公开。 2021年在江原道首次进入职业联赛的梁铉俊，上赛季参加了K1联赛36场比赛，攻入8球，助攻4次。在上个赛季，他包揽了颁发给表现最出色的年轻球员的K1联赛最佳青年球员奖和大韩足球协会的青年球员奖。梁铉俊本赛季共参加了17场联赛，攻入1球，助攻1次。据悉，虽然比上赛季表现不佳，但凯尔特人队高度评价了梁铉俊的潜力。 江原队表示，今年夏天不会让梁铉俊离开。截止到当天，江原队在12支K1联赛球队中排名第11位（积12分。与排名垫底的水原队仅差3分。如果今后球队不能提高排名，下赛季有可能降入K2联赛。江原队为了反弹，于15日撤换了主教练崔龙洙，把指挥棒交给了尹正焕教练。江原俱乐部相关人士表示：“球队面临降级危机，因此内部决定不能立即让主要球员梁铉俊转会到凯尔特人队。”今年1月将吴贤揆送到凯尔特人的水原队在本赛季联赛中处于最下位。主力前锋吴贤揆留下的空白很大。 江原队向凯尔特人队提议，本赛季结束的冬天可以让梁铉俊转会。但是凯尔特人队拒绝了江原队的提议。

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