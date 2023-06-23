大流行过后留下的人行横道上的违法者二轮车. June. 23, 2023 08:10. . 不知从何时起，经常在人行道上走走停停。特别是和孩子们一起走路时，神经非常紧张。这是因为不知会从哪里冒出来的摩托车。在住宅区人行道上，由于泰然自若地行驶或横穿人行横道的摩托车，每当在路边紧紧揪住孩子站着的时候，不快与疑问并存。难道不是摩托车应该要停下小心，而不是人吗。不是，当初摩托车为什么会上人行道呢？ 摩托车在人行道上行驶或横穿人行横道。虽然这种行为是非法的，但不知不觉间已经成了熟悉的风景。因为随着大流行时代的送货文化和快递商务享受特殊待遇，最迅速配送的摩托车需求暴增。从新型冠状病毒疫情之后的2021年开始，送货员从业人员超过了40万人。仅在一年前的2020年，还没有对送货骑手人力的正式统计。据推测，当时的送货骑手只有相当于平台劳动从业人员一半的10万名左右。 随着二轮车的运行呈几何级数增长，相关交通事故件数也在持续增加。由于送货时间紧迫，超速行驶，摩托车成了道路上的不法之徒。二轮车交通事故件数在2017年为1.4万件，但5年内增加到1.86万件，增加了32%左右。同期，死伤者人数从1.7万人增加到2.4万人，增加了41%。 因不是专属劳动者而处于工伤保险法死角地带，没有得到保护的骑手们的困难最近通过工伤保险法的修改在一定程度上得到了缓解。现在随着外部活动变得自由，送货件数和使用者数也比以前减少了。但是，在大流行时代站稳脚跟的二轮车的非正常行驶文化却依旧在持续固定化。 特别是侵犯人行横道的摩托车剧增是个问题。2021年二轮车人行道通行被揭发事情为2.0522万件，比新型冠状病毒之前的2019年增加了70%。令人担心的是，“那样也可以”的安逸认识或念头在司机和行人身上占据一席之地。 交通文化体现了一个社会优先考虑的价值是什么。即使便利性和效率性下降，将步行权和安全权放在更大的价值上并制度化的社会就是发达国家。法国、瑞士等欧洲国家将汽车市中心行驶速度规定为时速30公里以下，或美国纽约市将频繁发生事故的送货用电动自行车速度限制在时速20公里以下，都表明步行权比眼前的便利更重要。 韩国的道路文化已经塑造得车比人更舒适。再加上大流行过后留下的二轮车行驶文化，在人行横道的安全也受到了威胁。文化一旦站稳脚跟，就很难改变。即使是现在，也应该采取果断的措施纠正上人行道上的二轮车。

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