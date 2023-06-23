通过韩国技术诀窍将勾勒出乌克兰城市重建的框架. June. 23, 2023 08:11. by 李祝福记者 bless@donga.com. 战后在乌克兰构筑城市框架的事业中，将投入韩国的技术诀窍。 国土交通部22日表示，今年将把乌克兰、印度尼西亚等7个国家的8个城市选定为K城市网络事业对象。作为海外智能城市建设支援事业，每个事业将投入5亿韩元左右，共投入40亿韩元。 通过此次项目，将制定恢复乌克兰中部城市乌曼的交通、基础设施、住宅等的蓝图（总体规划）。 在印度尼西亚新首都、埃及巴德尔、阿塞拜疆阿格达姆等3个地方将支援智能城市基本计划的制定，为国内企业的进军扩大切入点。在孟加拉国朗普尔、越南海防、土耳其萨卡里亚、印度尼西亚班尤马等4个城市将为实证国内企业的智能城市技术、产品等提供支援。

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