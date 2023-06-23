“不要显摆自己是哈佛大学出身”……因捐款特惠入学争议而捏了一把汗. June. 23, 2023 08:11. by 金玹秀 kimhs@donga.com. “希望不要在哪儿显摆自己是哈佛大学出身。" 《华尔街日报》当地时间21日报道称，在美国大学毕业季来临之际，常青藤盟校名门哈佛大学内要求警惕“哈佛炸弹”的校内舆论正在高涨。“哈佛炸弹”是指向外界积极宣传就读于哈佛大学或毕业经历的行为的暗语。去年底，哈佛大学校长拉克什库拉纳也在校内报纸上建议“不要随意引爆哈佛炸弹”。 美国联邦大法院即将对大学入学考试中美国少数人种优待政策是否符合宪法进行判决。《华尔街日报》分析说，在审判过程中哈佛大学的特权形象被刻画出来后，试图通过“哈佛炸弹警戒令”表现出自重的姿态。 此前，名为“争取公正入学的学生”的团体在2014年以哈佛大学和北卡罗来纳大学为对象提起诉讼称：“学校方面根据优待黑人和西班牙裔申请者的少数人种优惠政策，对成绩优秀的亚裔申请者造成了不利影响。”对此，司法部将于本月中旬做出最终判决。目前美国联邦大法院保守倾向的大法官过半数，因此很有可能判决废除少数人种优待政策。 问题是，在诉讼过程中一直蒙着神秘面纱的哈佛大学的捐赠者及校友子女、高级体育特长生的合格率很高的事实被公开。据美国国家经济研究所2019年对哈佛大学向法院提交的资料进行分析后发表的结果显示，2009年-2014年的平均合格率（应聘者与合格者的比率）为6%，但意味着捐赠者家属的“校长关心目录”中的申请者的合格率达到了42.2%。此外，哈佛大学白人学生中43%是校友、教职员、捐赠者的家人或体育特长生。 哈佛大学录取率最近2年以连续3%左右处于历史最低水平。随着美国国内入学考试过热现象日益严重，对哈佛大学特惠性入学标准的批评舆论也越来越高。 《纽约邮报》21日报道说：“继废除少数人种优待政策后，应该同时消除偏爱捐赠者或校友子女等大学入学过程中的关系主义。”

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