本泽马：“欢迎到来，坎特”……作为沙特联赛的队友. June. 22, 2023 07:58. by 金東昱 creating@donga.com. 切尔西队（英格兰）的中场球员恩戈洛•坎特（32岁）将转会到沙特阿拉伯职业足球阿尔伊蒂哈德队（又称吉达联合）。 阿尔伊蒂哈德俱乐部21日通过社交媒体表示：“坎特已经是阿尔伊蒂哈德球员了。医疗测试已经结束，加盟合同也结束了。”据体育媒体ESPN报道，法国足球代表出身的坎特与阿尔伊蒂哈德签订了3年的合同，年薪为8600万英镑（约1418亿韩元）。坎特与切尔西的合同将于今年6月30日到期。此前，阿尔伊蒂哈德于7日引进了在法国国家队与坎特同吃一锅饭的卡里姆•本泽马（36岁）。据悉，去年金球奖得主本泽马与阿尔伊蒂哈德签订了为期2年的合同，年薪高达4亿欧元（约5646亿韩元）。 坎特在2015~2016赛季为莱斯特城队（英格兰）的英超冠军做出了巨大贡献。2016年7月换上切尔西队服的坎特在6个赛季中担任主力，曾获得过EPL（2016~2017赛季）、欧洲足球联盟（UEFA）冠军联赛（2020~21赛季）、英格兰足总（FA）杯（2017~2018赛季）冠军。坎特还帮助法国队在2018年俄罗斯世界杯上夺冠。但是他在2022~2023赛季因腿筋受伤，在所属球队只参加了9场比赛，也没有参加2022年卡塔尔世界杯。

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