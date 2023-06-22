战争的最大受害者. June. 22, 2023 07:57. . 漂亮的少女独自坐在公园墓地。白衬衫拉长到露出一条肩膀的程度，流下了眼泪，大眼睛里噙满了泪水。少女恐惧地望着右上角。她到底在看什么呢？为什么会在这里呢？ 欧仁•德拉克洛瓦所画的《墓园里的孤儿女孩》（1824年•照片）整体上给人一种孤独和绝望的印象。从题目中可以看出，画中的女孩是失去父母的孤儿。太阳落山时，她独自一人呆在公园墓地，既没有亲戚，也没有可以去的地方。 德拉克洛瓦画这幅画是在他二十五岁左右，刚参加巴黎沙龙展没多久的新画家时期。他原本对自己所处的19世纪现实不感兴趣，而是对神话或文学怀有浓厚的兴趣，所以描绘了这样的主题。沙龙展的处女作也是从但丁的新曲中获得灵感的作品。但是听到希腊独立战争的消息后，他产生了描绘当代政治事件的历史画得到认可的欲望。1822年4月，统治希腊的奥斯曼突厥人在希腊人发动独立战争后残忍地屠杀希奥岛居民，并把他们当作奴隶进行贩卖。这一消息让德拉克洛瓦像许多欧洲人一样愤怒。画家为了告发屠杀者的暴行、告知战争的恐怖和悲惨，画了高4米的大型画作《希奥岛的屠杀》。这幅少女肖像是为那幅画作的事前习作之一。孤儿女孩的形象也反映了画家自己的人生。德拉克洛瓦虽然出生于巴黎的上流阶层，但在7岁时失去父亲，16岁失去母亲后成为了孤儿。依靠姐姐生活，在经济上也经历了艰难的时期。 用不安的视线向上看的孤儿女孩的眼睛里流下了眼泪。陷入绝望的女孩似乎正在仰望天空。最后是寻找神吗？还是在埋怨神呢？这幅画再次提醒我们，战争的最大受害者就是最无力、一无所有的弱者。

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