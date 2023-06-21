“每天每天都是群龙无首”……选管委委员长应改为全职岗位. June. 21, 2023 07:56. . 中央选举管理委员会是宪法中明示设立依据的宪法机关。国会、法院、总统室等也是宪法机关。如果要废除宪法机关，就要修改宪法。相反，法务部、外交部等政府部门不是以宪法为基础，而是以政府组织法为基础，因此可由政权随时进行部门改编等。 大多数宪法机关的首长都上班。国会议长去国会，大法院院长去大法院，总统去总统室上班。这是全职工作。根据标准国语大辞典，每天在一定的时间上班，在规定的时间内工作就是全职。 但中央选举管理委员长不会到选举管理委员会上班。因为现任大法官一直担任选举管理委员会委员长。宪法机关长中只有选举管理委员会委员长是非专职。像中央选举管理委员会一样，各地区的选举管理委员会也都是由管辖地区法院院长兼任的非全职。 大法官在本职工作之外还要做选举管理委员会委员长的工作，因此肯定会出现问题。去年3月5日，引发“箩筐投票”争议的选举管理委员会委员长卢正熙当时不在京畿道果川中央选举管理委员会大楼。不是别的选举，而是在选拔总统的选举投票过程中，却发生了严重的问题，但该组织的首长连班都不上。 对于这样的选管委，执政党相关人士表示：“每天都是所谓的‘（群龙）无首节’。”前任选管委高层人士也表示：“委员长只是按照下面上传的内容进行裁决，对组织运营、业务并不了解。”自然而然，组织就随职员们的意愿运转了。选管委职员在正式录用经历公告发布之前，就提前告知子女录用事实，子女在申请书上写上“父亲担任选举相关公职”，父亲的同事作为面试官参与其中。 虽然一再出现这种“爸爸机会”争议加上“大哥机会”，当初选举管理委员会仍然以中立性、独立性为由拒绝了监查院的监查。但是，之前在总统大选阵营工作的人士成为选举管理委员会常任委员，还说不能悬挂写有“只许州官放火，不许百姓点灯”字样的横幅，这真的是政治中立的决定吗? 在舆论的压力下，选举管理委员会最终决定接受监查院对“爸爸机会”疑惑的监查。接着，又将迎来成立60年来首次国会国政调查。虽然这是选举管理委员会成立以来最大的危机状况，但应该以此次机会为契机，大规模脱胎换骨。 政界也应该超越对选管委的指责，摸索选管委能够成为更加中立、独立的机关的制度方案。首先要将选举管理委员会委员长转换为全职，还要修改选举方法。 民主的基础是选举。韩国国民相信普通、平等、秘密、直接选举所具有的投票力量，并承认其结果。在国民对选管委的信任下降、甚至动摇对选举的信任之前，选管委应该有所改变。

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