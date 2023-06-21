财政和金融稳定性出现“动摇”……韩国国家竞争力连续两年下降. June. 21, 2023 07:58. by 世宗=朴熙昌记者、世宗=赵应亨记者 ramblas@donga.com,yesbro@donga.com. 韩国的国家竞争力排名连续两年下滑，跌至第28位。财政赤字增加，再加上国家债务增加，财政部门下滑了8个名次，包括房地产项目融资（PF）亏损在内的资金市场不稳定，金融部门也暴跌了13个名次。有人指出，国家经济的基础体力—财政健全性和金融稳定性亮起了红灯。 瑞士国际经营开发研究生院（IMD）20日（当地时间）发表的今年国家竞争力评价结果显示，韩国在64个对象国中排在第28位。继在2022年的评价中，韩国排在第27位，比上一年下降了4个名次之后，今年又下降了一个名次。IMD从1989年开始对经济成果、政府效率、企业效率、基础设施等4大领域的20个部门进行评价并排名。 财政健全性恶化对国家竞争力下降产生了很大的影响。财政部门的排名从去年的第32位下降到了第40位。特别是随着财政赤字的增加，财政收支部门的排名与国内生产总值（GDP）相比下滑了15个名次，排在第24位。去年，综合财政收支与GDP之比为-3.3%（第二次追加更正预算标准），与前一年（-1.5%）相比大幅恶化。包括财政在内的政府效率性排名滑落降至第38位，下降了2个名次。企划财政部相关人士表示：“财政等政府效率持续下降，主导着国家竞争力排名下降。” 金融也拉低了国家竞争力。今年金融部门的排名是第36位，比去年下降了13个名次。这被解释为反映了去年下半年（7~12月）出现的资金市场的不安。去年国内股价也下跌25%，呈现出比主要国家更大的变动幅度。但是在评价相关国家1年经济成绩的经济成果部门中排名第14位。与一年前相比上升了8个名次，再次刷新了历史最高排名。 在综合排名中，丹麦继去年之后今年再次登上了第一位。爱尔兰上升了9个名次，位居第二，瑞士、新加坡、荷兰等紧随其后。

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