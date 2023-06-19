怪力的大谷翔平轰出赛季个人第23记本垒打……在MLB本垒打榜独占鳌头. June. 19, 2023 07:56. by 姜东雄记者 leper@donga.com. “投打二刀流”大谷翔平（29岁•洛杉矶天使队）登上了美国职业棒球大联盟（MLB）本垒打榜单独第一的位置。 18日，大谷翔平在堪萨斯城举行的美国联盟（AL）客场比赛中，作为2号指名击球手出场，轰出了本赛季个人第23记本垒打（1分）。截止到前一天，国家联盟（NL）的皮特•阿隆索（29岁•纽约大都会队•22记本垒打）并列位居MLB本垒打榜头把交椅的大谷翔平凭借该本垒打成为单独领者。 该本垒打也是大谷翔平在MLB赛场上取得的总计第150记本垒打。大谷翔平在652场比赛中击出150记本垒打，与松井秀喜（49岁•退役）在1236场比赛中留下的日本击球手MLB最多本垒打记录（175记）仅相差25记。松井秀喜击出150记本垒打，耗费了988场比赛。 大谷翔平在10天前击出了赛季个人第16记本垒打，比当时本垒打榜首的艾伦•泽基（31岁•纽约洋基队•19记本垒打）少3记。但是泽基因右脚拇指韧带受伤被列入伤者名单期间，而在此期间大谷翔平又击出了7记本垒打，因此本垒打比泽基多出了4记。大谷翔平的OPS（出垒率+长打率）也以1.011位居MLB全体球员的第一位，打点数则与拉斐尔•德弗斯（27岁•波士顿红袜队）并列领先（56个）。 大谷翔平作为投手也保持着被安打率最低（0.178）的记录。自1901年MLB确立目前两大联赛体制以来，作为投手投出70局以上的选手中，大谷翔平是第一个在本垒打和被安打率都处于领先地位的选手。 大谷翔平当天在第7局上半局击出本垒打时，天使队还以8比2领先于堪萨斯城队，但在第7、8局下半局各失3分后，在9比9战平的第9局下半局被萨马德•泰勒（25岁）击出终结安打，最终以9比10被对手实现大逆转，遗憾地输掉了比赛。

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