美国国务卿5年来首次访华……密切关注防止两巨头冲突的安全阀. June. 19, 2023 07:56. . 美国国务卿布林肯昨天抵达北京进行访问。这是拜登政府上台后美国外交首负责人首次访华，也是美国国务卿5年来首次访华。继昨天与外交部长秦刚举行会谈后，布林肯今天将与中共中央政治局委员王毅举行会晤。他有可能会见国家主席习近平。在中美战略竞争日趋激烈的情况下，为缓和紧张局势、防止冲突而准备“防护栏（安全装置）”，特别是构筑沟通渠道成为核心议题。 此次中美高层战略对话能否成为改变过去几年中美关系走向的契机，受到全世界的关注。因为，日益恶化的两国矛盾现在演变成极端对决局面，甚至出现了武力冲突的可能性。布林肯原定于今年2月访华，但因中国侦察气球侵犯事件而延期，最近又因中国运营古巴窃听基地问题而流产。 很多观察人士认为，虽然对此次美中对话寄予厚望，但实际上很难成为戏剧性的突破口和改善关系的转折点。中国在会谈前就反复强调“维护核心利益”，美方也称这是“旨在管理紧张局势的对话”，努力降低期待水平。最近美国中央情报局局长访华和美中外交司令塔会晤的延长线上，为了防止激烈的竞争演变成冲突，最优先讨论了制定最低限度的安全阀。 美中之间的冲突地点不止一个。目前，围绕台湾海峡的紧张局势、中国对乌克兰战争的俄罗斯军事支援问题、美国想要保护半导体等核心技术的“去风险”战略等难以找到解决方法的问题堆积如山。但是，中国最近在政治上表现出了冷淡但经济上表现出了柔和的政冷经温姿态，因此很有可能以经济领域的交流为开端，对关系的进展表现出积极的态度。 美中之间这种对话的启动虽然很难立即取得成果，但这将成为降低日益险恶的对决的世界局势紧张的契机。美中缓和紧张的努力将对最近恶化的韩中矛盾氛围产生影响。此外，在美中两国讨论的防止冲突的“游戏规则”中，东北亚最大的悬案——朝核问题也不可或缺。韩国有必要准确把握这一趋势，敏捷地行动起来。在剧变的时期，就算不能领先，但也不能落伍掉队。

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