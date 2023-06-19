泽连斯基和普京都拒绝非洲首脑关于结束战争的要求. June. 19, 2023 07:56. by 趙은아 achim@donga.com. 具有中立倾向的非洲七国领导人接连会见乌克兰和俄罗斯领导人，敦促结束战争，但两国都予以拒绝。由于俄罗斯入侵乌克兰，这些非洲国家粮食供应出现了问题，粮食危机更加严重。 据路透社当地时间17日报道，南非、塞内加尔、赞比亚、埃及、刚果（金）、乌干达、科摩罗等七国领导人16日在乌克兰首都基辅会见乌克兰总统泽连斯基，敦促他停止战争。对此，泽连斯基坚持，“只有在俄罗斯撤出占领区之后才能进行谈判”。他还说：“在目前的情况下，谈判只能冻结战争。” 非洲七国领导人在第二天17日在俄罗斯圣彼得堡会见了普京总统。南非总统拉马福萨敦促“战争必须结束”，强调通过黑海开放粮食运输通道、两国交换俘虏、离开故乡的儿童返回家园等。 对此，普京表示：“如果承认当事人的正当利益，并按照公正性原则确立和平，我们将同任何人进行建设性对话。”他还责怪乌克兰称：“俄罗斯从未拒绝参加有关乌克兰事态的对话。是乌克兰拒绝对话。” 据俄罗斯官方媒体塔斯社报道普京在席间向非洲首脑公开了去年3月在土耳其伊斯坦布尔讨论过的协议草案文件。普京表示：“该文件明确规定了驻扎部队规模、装备和人力数量，而且还有乌克兰谈判团代表对此达成协议的签名，但乌克兰放弃了。” 普京就因黑海谷物出口受限导致世界粮食价格暴涨一事表示：“世界粮食市场危机不是乌克兰事态的结果，而是因为西方为解决新冠相关问题席卷了世界市场的所有食品。”

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