美国连续21年将朝鲜认定为“最恶劣的人口买卖国”. June. 17, 2023 08:01. by 华盛顿=常驻记者文炳基 weappon@donga.com. 美国国务院在当地时间15日发布的《2023年人口贩卖报告》中，评价朝鲜为连续21年最严重的人口买卖国。韩国继去年之后连续两年被评为“二等”。 报告把朝鲜列为最低等级三等，推测政治犯收容所囚犯为8万-12万名，在中国餐厅和工厂等地工作的朝鲜劳动者规模为2万-10万名。报告称：“朝鲜把通过国家后援的强制劳动获得的收益金用于政府运营。” 报告还表示：“以逃离朝鲜或流亡第三国为目的越境朝鲜居民被处以至少5年的劳动教养刑。滞留在中国的‘脱北者’一旦被中国当局抓获，就会被强制遣送回朝鲜，受到强制劳动、拷问、堕胎、处决等残酷的处罚。” 中国和朝鲜一起被评为三等。报告中提到强制遣送问题称：“中国当局拘留寻求避难的朝鲜居民，部分居民被强制送回有可能受到严酷处罚或死刑的朝鲜。” 国务院就韩国指出：“韩国政府不顾移民劳动者之间劳动剥削人口贩卖正在蔓延的报道，没有进行识别外国人强制劳动受害者的报告。”但报告同时称：“（韩国）为了杜绝人身买卖，正在做出相当大的努力。韩国政府的努力全面增加。” 美国从2001年起每年都会发行根据本国法律将评价国分为一至三等的人口贩卖报告。韩国在2001年的首次报告中被评为3等，但此后一直维持着一等，去年被分类为二等。在今年的报告中，与韩国一样，日本、瑞士、新西兰等被列为二等，朝鲜、中国、俄罗斯等24个国家被列为三等。

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