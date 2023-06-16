议会选举倒计时300天，无法心向朝野任何一方的首都圈三成民心. June. 16, 2023 07:56. . 据悉，距离明年4月议会选举还有300天，首都圈的民心并没有向国民力量党和共同民主党的任何一方倾斜。《东亚日报》9日至12日以2405名首尔、京畿、仁川选民为对象进行舆论调查，对于“明年议会选举中将投票给哪个政党候选人”的提问，首尔是国民力量党占30.8%、共同民主党占35.1%，京畿是30.6%对37.4%，仁川是30.8%对35.7%。虽然共同民主党领先，但都在误差范围（±3.5%）之内。 被称为民心熔炉的首都圈投票去向是决定选举最终胜负的决定性变数。因为在历届选举中，朝野在传统支持基础岭南和湖南地区各自保持优势，但根据首都圈选举结果确定了整体局势。从最近的第19、20、21届议会选举结果来看，在首都圈取得好成绩的政党最终占据了国会第一大党，掌握了政局主导权。这就是朝野都把生死存亡寄托在首都圈拉票上的原因。 在此次舆论调查中，“牵制政权论”领先“政权稳定论”10个百分点，也是值得关注的部分。因为，在尹锡悦政府迎来第三年之际举行的明年议会选举中，对执政势力的审判舆论很高。据分析，这反映在新政府上台后经济状况没有得到改善的情况下，包括偏向性的检察人事引发的“检察共和国”争议、与在野党协治和国民沟通不足等负面民心。这样的结果可能是要求执政党进行国政改革。 但共同民主党的支持率却不及政权牵制论的回答率。尽管对尹锡悦政府的国政运营持批评态度的应答率很高，但本应进行牵制的共同民主党作为第一在野党的作用似乎并不可靠。这是因为，在粮食管理法等接连立法狂奔、全党大会红包疑惑、金南国议员虚拟货币投机争议等不利因素接连不断的情况下，共同民主党似乎只专注于派系斗争。共同民主党不能对清算旧态的大胆革新犹豫不决。 至今尚未确定支持候选人的无党派阶层比率接近30%，这从侧面证明了国民对巨大两党的不信任感。在选举中，超越固定支持层的无党派阶层选票起到了决定最后胜负的决定票作用。他们抛开阵营理论，具有关注民生问题的中立倾向。朝野都要超越党利党略，展开谁更关心民生的竞争。

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