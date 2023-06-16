高喊打倒独裁的“所谓进步”……玩忽职守的“记仇政府”. June. 16, 2023 07:56. . 2008年5月，笔者在结束实习记者工作后，被分配到社会部，成为出入警察部门的事件组记者。在成为正式记者的喜悦还没有消失之前，好几个月都在采访同一时期开始的反对进口美国产牛肉的示威现场。 示威群众向就任没几个月的当时李明博总统高喊“打倒独裁”“明博下台”等口号。如今依然记得，当时看着否定根据民主程序选出的总统、给他打上独裁烙印的所谓进步阵营，不禁露出苦笑。因为我认为，如果真的是独裁政权，他们不可能随意喊出“独裁”。再加上一部分人逐渐变质为暴力示威。这种“进步”，与“进步”的字面意思无关，只不是没有对策、直接拿来使用的进步阵营的名称。 历史已经过去15年，正在再次反复。所谓的进步阵营开始就日本福岛污水排放问题提出类似的主张。像疯牛病怪谈一样，污染水怪谈和假新闻也开始出现。在野党在政治上利用对食物敏感的民心，部分团体在大街上高喊“尹锡悦总统下台”的口号。 但是现在几乎没有国民为叫骂“独裁”鼓掌。大部分都认为是夸张的口号。还有人分析说，是因为国民生产水平已经有所提高。 此外，上周行政安全部没有参加“6月10日民主抗争”纪念活动。因为承办纪念活动的民主化运动纪念事业会赞助了主张总统下台的团体。事业会表示：“相关团体在没有进行协商的情况下，包含了政治内容。不会执行赞助费。”但行政安全部却一动不动。“6月10日民主抗争”在2007年定为国家纪念日后，一直由行政安全部主办、事业会承办纪念活动的传统被打破。 由于主办方行政安全部和执政党领导层没有参加，活动平淡地结束了。这与去年国务总理韩德洙发表纪念词、时任执政党代表（党首）李俊锡出席，形成了鲜明的对比。 行政安全部的缺席，似乎与过去政府给市民团体的补贴相当一部分被非法执行的尹总统及总统室的想法不无关系。问题是行政安全部主办活动不是惯例，而是法律规定事项。根据总统令《各种纪念日等相关规定》，行政安全部明确规定“举行纪念6月民主抗争的活动”。当然，如果不遵守，也没有惩罚条款。但是，没有从事法令规定的业务，是严重的失职行为。 很少有人认为行政安全部独自决定了不参加活动。总之，主办方因为相关团体的小失误而缺席活动，这是自我否定。就像以部分报道为借口不让记者乘坐”空军1号”一样，这只能被看作是“驯服”。受到在野党“小气”的批评，也是没有办法的。 “所谓进步"和“记仇政府”是否真正尊重并继承了1987年诞生现行宪法的“6月10日民主抗争”的意义和精神？如果是这样，就不会发生以怪谈为先导的示威和民主抗争纪念活动上的闹剧。

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