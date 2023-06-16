美国基准利率时隔15个月再次被冻结…… 年内或将两次上调至5.75%. June. 16, 2023 07:58. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 美国央行美国联邦储备系统（Fed•美联储）当地时间14日时隔15个月再次冻结了基准利率。但暗示今后将再次上调利率。由于韩国和美国的利率差距有可能进一步拉大，预计韩国银行的苦恼也将加深。 美联储当天召开联邦公开市场委员会（FOMC）例行会议，决定维持现有利率5.00~5.25%。自去年3月以来，先后10次上调利率至5.0%的行进暂时画上了休止符。美联储主席杰罗姆•鲍威尔（照片）表示，“几乎所有的FOMC委员都认为（利率）追加上调是合适的”，强调此次冻结不是紧缩结束，而是调整加息速度。 根据当天FOMC委员们综合未来利率预测值的点式图表，年内最终利率中间值为5.6%（5.5%~5.75%）。这预示着有可能再次上调0.5个百分点。在这种情况下，韩美利率差距的上端基准可能会从现有的1.75个百分点扩大到2.25个百分点。世界股市在美联储“冻结后潜在利率上调”的信息中出现了混乱。15日，韩国综合股价指数比前一个交易日下跌0.40%，以2608.54收盘，韩元兑美元的汇率则上涨2.0韩元，以1280.5韩元收盘。美国纽约股市道琼斯指数虽然小幅下跌，但纳斯达克指数上涨0.39%，延续了“发自人工智能（AI）的”拉力赛。

한국어