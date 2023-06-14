每100家企业中就有35家是连利息都付不起的“僵尸企业”. June. 14, 2023 07:53. by 金秀妍记者 syeon@donga.com. 去年受原材料价格上涨等影响，各企业的资金状况恶化，负债比率创下了8年来的最高值。100家企业中有35家处于连利息都负担不起的“僵尸企业”状态。 据韩国银行13日发表的《2022年企业经营分析结果（速报）》显示，韩国国内3.0129家非金融盈利法人企业（制造业1.2199万家，非制造业1.793万家）的销售额同比增加了16.9%。 但收益性恶化，营业利润率为5.3%，比前一年（6.8%）下降1.5个百分点，税前净利润率（5.2%）也比前一年（7.6%）下降2.4个百分点。营业利润率与受新型冠状病毒感染症（COVID-19）余波影响经济停滞的2020年（5.1%）相似。收益性恶化的主要原因是原材料价格上涨。 因此，利息补偿比率从654.0%大幅下降到455.4%。利息补偿比率是营业利润除以利息费用的值，表示企业的利息负担能力。据统计，不能用营业利润充当贷款利息等金融费用的利息补偿比率不到100%的企业比重上升了1个百分点，达到35.1%。 不仅是收益性，反映企业财务稳定性的指标也明显恶化。去年企业的负债比率为102.4%，创下了2014年（106.5%）以后8年来的最高值。贷款依赖度也接近历史最高值（2019年28.3%），达到28.2%。 但是韩国银行对销售增长趋势进行了有意义的评价。制造业以石油精炼、焦炭（48.4%→66.9%）和汽车（11.8%→15.2%），非制造业以电气燃气业（13.2%→46.8%）为中心，销售增长率大幅上升。韩国银行经济统计局企业统计组长李成焕（音）说明道：“受价格上升、业况改善等影响，销售额保持了较高的增加趋势”，“我们认为是比担忧更好的水平。”

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