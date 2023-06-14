扩大韩国文化领土的BTS 的10年. June. 14, 2023 07:52. . 最近首尔的夜景是紫色的。太阳下山后，南山首尔塔打开紫色照明灯，首尔汉江边上演着紫色喷泉秀。13日，为迎接世界级男子偶像团体BTS出道10周年，正在举行组合的象征色紫色庆典。来自全世界的“阿米（防弹少年团粉丝名）”们正在BTS所属公司龙山办公楼、拍摄美国脱口秀的景福宫、练习生时期练习舞蹈的江南鹤洞公园进行“圣地巡礼”，庆祝BTS出道10周年。 BTS的10年超越了K-POP，是重新书写世界大众歌谣历史的10年。虽然是新生企划公司的“本土组合”，但从一开始就把目标定在了攻占世界第一的美国市场。2020年他们作为K-POP歌手首次登上Billboard排行榜“Hot 100”头名位置，在Billboard历史上首次以不是英语歌词的歌曲登上了顶峰。之前的2019年，他们在英国伦敦温布利体育场作为亚洲歌手首次进行了单独演出。据当地媒体报道，这是“K-POP Invade（入侵）”和“BTS创造历史的”瞬间。BTS登场后，K-POP市场扩大到西欧，出口国增加了2倍，唱片出口额也增长了8倍以上，到2022年超过了2.31亿美元。也就是说，“BTS是扩张K-POP领土的广开土大王一样的存在”。 据推算，BTS的“软实力”引发的国内经济效果在10年间为42万亿韩元。也有分析认为，以谷歌搜索量测定的BTS认知度每上升1%，外国游客人数和服装、化妆品、食品出口额就会增加0.18~0.72%。但是防弹少年团的特别之处在于它不仅仅局限于商业上的成功。作为世界青年代表，他们先后三次出席联合国大会，鼓起勇气说“不要害怕变化”，并嘱咐“关注气候变化”。与多种职业、人种和世代一起用国际手语跳舞的《Permission to Dance》MV是为新冠肺炎时代世界人民的助威歌。就像英国的甲壳虫乐队呼吁以“想象”扭转局面一样，BTS传达了只要齐心协力就能战胜全球性大流行病的希望。 得益于BTS的成功和抓住Netflix机会的K电视剧，韩流现在不再是少数狂热爱好者，而是成为了全世界普通人喜欢的主流文化。将去年通过音源和影像等赚取的收入和支出进行比较的所谓“韩流收支”创下了12.35亿美元的顺差，创下了历史最高纪录。希望以崭新的创意和挑战精神武装起来的才子们能够牵动全世界的人喜怒哀乐，进一步扩大文化领土。

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