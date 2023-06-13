6月1日至10日出口增加1.2%……贸易收支出现14亿美元逆差. June. 13, 2023 08:14. by 朴熙昌 ramblas@donga.com. 进入本月以来，截至10日，出口同比增长1.2%，时隔4个月再次出现反弹。有观察人士认为，随着半导体和对华出口不振的缓解，韩国经济将触底，到今年下半年（7月-12月）会越来越好。但是也有人指出，日均出口额仍然呈减少趋势，而且主力产品半导体出口持续减少，因此还不能掉以轻心。 据关税厅12日透露，本月1日至10日的出口额为152.71亿美元，比去年同期增加1.2%。以1日至10日为基准，出口比前一年增加是自今年2月（11.9%）以来的第一次。月度出口从去年10月起到上个月为止，连续8个月呈负增长。 半导体出口本月也持续减少。1日至10日，半导体出口额为21.82亿美元，同比减少31.1%。这是继石油产品（-35.8%）之后的第二大减幅。但是，今年4月曾达到-41.0%的半导体出口减少幅度继上月（-36.2%）之后，进入本月以来持续减少。 出口核心轴——对华出口减少趋势也在放缓。1日至10日对华出口额为23.6亿美元，同比减少10.9%。与今年4月（-26.5%）和5月（-20.8%）相比，出口减少幅度有所减少。此前，国策研究机构韩国开发研究院分析称：“出口不振有所缓解，显示经济低点的指标正在增加。” 不过，本月前10日的日均出口额（不包括休息日）为21.8亿美元，比一年前减少6.0%。这期间的工作天数为7.0天，比去年同期多0.5天。以1日-10日为基准的进出口统计是短期性统计，受工作日天数变化等影响较大。上个月日均出口额也比前一年减少9.3%。 据统计，虽然进口减少，但因超过出口，贸易收支出现14.1亿美元的逆差。与5月1日至10日（41.71亿美元）相比，赤字规模有所减少。5月份贸易收支也出现了21.02亿美元的赤字，连续15个月出现赤字。这是自1997年外汇危机后25年来最长时间的持续赤字。韩国副总理兼企划财政部长秋庆镐8日在宽勋俱乐部邀请讨论会上表示：“贸易收支逆差幅度正在持续减少。到第四季度（10月-12月），贸易收支将出现顺差。”

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