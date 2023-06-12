曼城问鼎欧冠联赛冠军宝座，瓜迪奥拉作为主帅第二次实现“三冠王”伟业. June. 12, 2023 08:02. by 金正勋记者 hun@donga.com. “（冠军联赛）冠军似乎是由上天决定的。” 曼彻斯特城队（英格兰）主教练佩普•瓜迪奥拉11日在与国际米兰队（意大利）的2022~2023赛季欧洲足球联盟（UEFA）冠军联赛决赛中以1比0获胜，获得“大耳朵杯（big ear•冠军联赛冠军奖杯）”后做出了上述表示。 凭借此次夺冠，瓜迪奥拉作为主教练第三次登上了欧冠联赛冠军宝座。他成为首位两次获得包括欧冠冠军在内的“三冠王”的主教练。他在FC巴塞罗那（西班牙）执教时期的2008~2009、2010~2011赛季先后两次带领球队登上了欧冠冠军宝座。2008~2009赛季，他还获得了西班牙国王杯的冠军，实现了三冠王。当时，“足球之神”里奥内尔•梅西在巴塞罗那踢球。 瓜迪奥拉离开巴塞罗那俱乐部后，也多次为所属球队捧起了联赛冠军奖杯。从执掌拜仁慕尼黑队（德国）的2013~2014赛季开始，他连续3年登上了德甲冠军宝座。2016~2017赛季成为曼城队主教练的他，到本赛季为止包括3连冠在内，共5次获得英超联赛（EPL）冠军。 但自从离开巴塞罗那后，瓜迪奥拉教练就一直未能获得冠军联赛冠军。他在担任曼城队主教练后，曾3次进入欧冠8强，并分别进入半决赛和决赛。因此，被称为“当代最佳战术家”的他，一度被评价为“没有梅西就无法获得欧冠冠军的主帅”。 作为主教练，时隔12年再次怀抱“大耳朵杯”的瓜迪奥拉教练发表夺冠感言说：“我累了。很平稳，而且很满足。”

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