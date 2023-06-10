争取卫冕的斯瓦泰克和从未输给世界前三选手的穆霍娃，将在法网公开赛决赛迎来正面对决. June. 10, 2023 08:46. by 金正勋记者 hun@donga.com. 法网卫冕冠军、女子网球世界排名第一的伊加•斯瓦泰克（波兰）进入了今年第二场大满贯赛事法国网球公开赛单打决赛。瞄准大赛两连冠的斯瓦泰克将与卡罗琳娜•穆霍娃（第43位•捷克）争夺冠军奖杯。 当地时间8日，斯瓦泰克在女子单打4强赛中以2比0（6-2、7-6）战胜贝亚特里斯•阿达德•玛雅（第14位•巴西），进入了决赛。直到4强赛为止，在本次大赛已经进行的6场比赛中，她没有失掉一盘。凭借当天的胜利，斯瓦泰克在法国公开赛上取得了13连胜，即使在决赛中失利，也能保持世界第一的位置。从去年4月开始她就一直占据着世界第一的位置。斯瓦泰克在2020年登上法国公开赛冠军宝座，获得了个人大满贯赛事的第一个冠军。去年她在法国公开赛和美国公开赛上也称霸，并取得了3场大满贯赛事单打冠军。 穆霍娃在此前举行的4强赛上，以2比1（7-6、6-7、7-5）战胜萨巴伦卡（第2位•白俄罗斯），首次进入大满贯赛事单打决赛。她此前在大满贯赛事中的最好成绩是2021年澳大利亚公开赛的4强。在第3局比赛中，穆霍娃一度以2比5落后，看似败局已定，但她连续拿下5局，扭转了局面。 此前，斯瓦泰克和穆霍娃曾有过一次交锋，在2019年4月的捷克红土大赛上，穆霍娃以2比1获胜。当时穆霍娃和斯瓦泰克分别排在第106位和第95位。穆霍娃在与世界排名前3位的选手的比赛中，至今为止取得了5战全胜的成绩。两位选手的决赛将于韩国时间10日晚10时举行。

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