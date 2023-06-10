韩国政府首次不参加今天的“6月10日民主抗争”纪念活动. June. 10, 2023 08:46. by 谢志远记者 4g1@donga.com. 行政安全部16年来首次决定不主办“6月10日民主抗争”纪念活动。其理由是，承办纪念活动的下属机关赞助了主张总统下台的团体。 行政安全部9日表示，决定不主办10日上午在首尔明洞圣堂举行的“6月10日民主抗争”第36周年纪念活动。“6月10日民主抗争”在2007年被定为国家纪念日后，纪念仪式由行政安全部主办，行政安全部下属的公共机关民主化运动纪念事业会承办。在今年的纪念仪式上，代理正在接受弹劾审判的李相珉部长职务的韩昌燮次官原计划发表纪念词。 政府之所以做出这样的决定，是因为纪念事业会在以“尹锡悦总统下台”为口号的活动赞助团体榜上有名。因为“第32届民族民主烈士、牺牲者泛国民追悼委员会”8日刊登的整版广告中，包含了要求政权下台的内容。 行政安全部相关人士表示：“行政安全部下属的公共机关不能容忍赞助经常对政府进行政治攻击的市民团体势力。”行政安全部还决定从下周开始全面检查纪念事业会的运营事项和实际情况。 对此，纪念事业会前一天（8日）发表说明资料表示：“相关团体在没有协商的情况下，包含了要求总统下台等政治内容。已经通知（团体）取消公募选定，也不会执行赞助费。”

한국어