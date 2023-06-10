奥尔特曼、布洛克曼等12名高管同行，“应该从现在开始讨论AI限制”. June. 10, 2023 08:46. by 李溪泉记者•池民九记者 iamsam@donga.com,warum@donga.com. “必须从现在开始讨论人工智能（AI）规制，才能应对今后的急速技术发展。我认为韩国可以在规制等AI领域起到领导作用。”（萨姆•奥尔特曼） 9日访韩的Open AI首席执行官（CEO）萨姆•奥尔特曼陪同格雷格•布洛克曼会长（共同创始人）和投资总管布莱德•莱特坎普等12名管理人员集体出动，受到了关注。他目前正在欧洲和中东国家等全世界巡访，考察各国AI产业现状，同时听取各国对AI限制的意见和现状。中小风险企业部相关人士当天解释说：“访问其他国家时，通常只有2~3名相关人士陪同，可见此次对韩国的关心很大”，“布洛克曼会长同行也是首次。” 特别是当天一起访韩的布洛克曼会长与韩国还有特别的缘分，他的妻子、Open AI总管（Chief of Staff）安娜•布洛克曼是韩国出身。在座谈会上用韩语问候“您好”的他介绍说：“我拥有跆拳道黑带，中学时还曾访问过在韩国举行的夏令营。”布洛克曼会长还表示：“在美国，新技术问世后，我们只会觉得‘原来如此’，但韩国更有能量思考实现怎样的变化。”当被问到“吃过辛奇（韩式泡菜）吗”时，奥尔特曼CEO还竖起了大拇指说，“吃过。” 奥尔特曼CEO当天谈到用AI制作的内容的著作权问题时表示：“如果利用AI制作与BTS相似的歌曲，BTS也应该从中受益。正在考虑对内容创作者进行补偿。”布洛克曼会长表示：“我认为不应该限制AI技术本身，而是应该对AI的应用事例进行限制”，“如果限制技术本身，无论如何都会出现迂回使用的现象。” 奥尔特曼CEO原计划9日在韩国停留一天，但访韩前延长了日程，并参加了10日上午举行的“世界币（WorldCoin）”相关活动。据悉，在此次活动中也将与韩国的AI相关创业企业见面。世界币是奥特曼CEO设立的区块链企业，用名为“Orb”的虹膜识别设备扫描人的虹膜，与区块链连接，并向参与该技术的人发放“世界币代币”。其宗旨是，以此为基础，长期在网上区分人类和AI机器人，而代币则用来支付今后应对AI导致的失业等问题的普遍基本收入。

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