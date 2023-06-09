《社论》三星与现代开展“未来汽车”合作……这样的同盟多多益善. June. 09, 2023 08:19. . 三星电子和现代汽车以车载半导体为媒介携手合作。三星电子表示，将从2025年起向现代汽车供应负责车载信息娱乐（IVI）的“Exynos”半导体。这是在相当于车辆“大脑”的系统半导体领域开启了首次合作的大门。这是在半导体和整车市场上各自创造成功神话的两家企业为抢占未来汽车市场而正式携手，意义重大。 通过此次合作，两家公司都为确保未来汽车时代的核心竞争力奠定了基础。作为无人驾驶汽车的核心，车载半导体市场有望在2029年底增长到1430亿美元。该领域的后起之秀三星电子确保了现代汽车这一大型客户公司，可以培养事业竞争力。现代汽车也可以通过从半导体设计到生产都可以的三星电子确保稳定的供应网。 过去，韩国代表企业在事业扩张过程中一直激烈地牵制和竞争。但是在主要企业总裁进行新老交替之后，为了确保未来的发展，正在积极建立战略合作关系。现代汽车为了应对北美电动汽车的需求，接连决定与美国SK on、LG能源解决方案建立电池合作工厂。三星电子为了时隔10年再次进军市场的有机发光二极管（OLED）电视事业，与LG显示器携手合作，并和Naver一起制造人工智能半导体。 在美中矛盾和供应网重组的潮流中，世界各国也在企业之间、国家之间的合纵连横非常活跃。日本由本国代表的企业组成了“半导体梦之队”，美国英特尔与过去的竞争对手英国ARM签订了代工（半导体委托生产）同盟。美国的福特与中国宁德时代联手等，必要时不惜“与敌人同床共枕”。围绕全球半导体供应网的重组，想要占据生产优势的世界主要国家政府的补贴竞争非常激烈。 在这种无限竞争的情况下，如果半导体、未来汽车、电池等尖端产业领域的国内企业齐心协力组建"梦之队"，将发挥相当大的协同效应。如果想让这种合作成为成功的典范，就不能让企业独自行动。为了研究开发、扩大投资、培养人力等，应该迅速提供法律和制度上的支持。

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