梅西的最终选择是美国迈阿密……既没有选择金钱也不是娘家球队. June. 09, 2023 08:19. by 金培中 wanted@donga.com. “足球之神”里奥内尔•梅西（36岁•右图）的选择是美国。梅西8日在接受西班牙《世界体育报》采访时表示，“决定前往美国职业棒球大联盟足球（MLS）迈阿密国际。虽然没有100%完成转会过程，但协议已经达成。”2018年创立的迈阿密国际队由英格兰足球代表队球员大卫•贝克汉姆（左下图）担任俱乐部共同主席兼会长。MLS当天也表示：“梅西表示有意在今年夏天加入迈阿密队，对此俱乐部上下感到非常高兴。期待能在MLS上欢迎最伟大的球员之一。” 2004年在巴塞罗那（西班牙）首次进入职业联赛的梅西直到2021年一直效力于巴塞罗那队。巴塞罗那因财政困难于2021年8月宣布与其分手后，梅西当年与巴黎圣日耳曼（法国）签订了2年的合同。本赛季结束后成为自由签约球员（FA）的梅西的下一个目的地是回归巴塞罗那、进军沙特阿拉伯职业足球联赛等。 据悉，沙特阿尔希拉尔俱乐部（利雅得胜利新月）向梅西提出了4亿欧元（约5595亿韩元）的年薪。这是今年1月转会沙特阿尔纳斯尔队（利雅得胜利）的克里斯蒂亚诺•罗纳尔多年薪的两倍。梅西说:：“如果我选择钱，我会去沙特或其他地方”，“我的决定与钱没有太大关系。” 梅西的父亲兼经纪人豪尔赫•梅西6日进入巴塞罗那俱乐部主席拉波尔塔家的场面被公开后，梅西的巴塞罗那之行说得到了支持。当时豪尔赫•梅西说：“儿子想回到巴塞罗那。”但巴塞罗那队目前还无法引进梅西。梅西表示，“对我来说，欧洲球队只有巴塞罗那。我真的很想回到巴塞罗那”，“但是听说（如果想引进我）就要让其他球们出走，或减少他们的年薪。我不希望那样。”接着他补充道，“虽然不知道会是什么时候，但我想重新回到巴塞罗那，为球队做出贡献。” 两年前离开巴塞罗那时，梅西曾举行过含泪的记者招待会，他表示，“我不想被人推着再制造和当时一样的情况。比起等待别人的选择，我更想亲自决定我的未来”，“我认为现在是去美国用其他方法享受足球生活的时候。”巴塞罗那俱乐部当天通过官方网站表示：“希望梅西能够幸运地踏上新的舞台。” 据悉，迈阿密国际队向梅西提出了5000万欧元（约700亿韩元）的年薪。这是阿尔希拉尔提出的年薪的八分之一。据体育媒体《The Athletic》等报道，梅西除了年薪外，还感受到了来自MLS赞助商苹果和阿迪达斯等跨国企业的支援所产生的吸引力。苹果将通过在线视频服务（OTT）《苹果TV+》从本赛季开始10年间转播MLS比赛，梅西将获得部分转播收益。决定从2017年开始终身赞助梅西的阿迪达斯也提议，将通过MLS获得的收益与梅西共享。 MLS球迷对梅西的美国之行反应热烈。美国媒体《福布斯》当天报道说：“迈阿密国际队比赛的门票价格暴涨。预计梅西首次出现在MLS的比赛门票价格在二手交易市场上最多上涨了1000%。”

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