澳大利亚阿米们跟随BTS的足迹去韩国旅行……“韩国现在就像故乡一样，将会和家人再次回来”. June. 09, 2023 08:20. by 鄭盛澤 neone@donga.com. “1. 2. 3！BTS 爱你们！” 7日，在首尔钟路区昌德宫仁政殿前，身穿韩服的28名澳大利亚“阿米”（防弹少年团粉丝俱乐部）成员合影时露出了灿烂的笑容。她们在今年迎来防弹少年团（BTS）出道10周年之际，以韩国观光公社推出的韩流特色旅游商品“BTS Road Special Tour”来到了韩国。13日是BTS出道10周年的日子。 她们计划从5日到16日停留在韩国，访问与BTS有关的场所。BTS成员SUGA的2020年热门歌曲《大吹打》MV是在京畿道龙仁大长今公园内再现昌德宫仁政殿的野外摄影棚拍摄的。访问韩国的澳大利亚阿米没有参观摄影棚，而是参观了昌德宫仁政殿和大造殿等。她们访问昌德宫后，还访问了2021年成为BTS全球Citizen现场演出舞台的首尔中区崇礼门和2020年在YouTube上举行的虚拟毕业典礼“Dear Class of 2020”拍摄地首尔龙山区国立中央博物馆。 “BTS Road Special Tour”是澳大利亚阿米芭芭拉•德拉佩娜（48岁）和韩国观光公社合作制作的旅游商品。带领1.5万名澳大利亚阿米的菲律宾裔澳大利亚人德拉佩娜此次是第5次访问韩国。2019年第一次独自来到韩国的她，自己取名为“防弹瞬间”，去BTS成员们常去的餐厅或BTS所属公司Hybe的前身Big Hit Entertainment旧办公室等旅行。 “7年前来到澳大利亚结婚，后来成为了单身母亲。在没有朋友的情况下孤独地生活着，后来接触到了BTS的音乐。从‘爱自己’的信息中得到了力量。通过访问韩国，我对K电视剧和韩国饮食等多种韩国文化产生了兴趣。我想向全世界的阿米们推荐‘BTS Road Special Tour’。”（德拉佩娜） 此次旅行中，德拉佩娜的“防弹瞬间”现有旅行路线中增加了《黄油》专辑封面拍摄地江原三陟市孟芳海水浴场、BTS自制节目《奔跑吧，防弹TV》拍摄地京畿加平郡Camptong Forest。她还将参加10日和11日在首尔松坡区奥林匹克公园举行的Hybe的“Weverse Con Festival”。 来自澳大利亚的另一位阿米萨曼莎•劳恩特里（25岁）说：“这是我第一次穿韩服。能够在韩国体验到新的经验，感到很激动。”继去年10月之后第二次来到韩国的黛博拉•罗伯逊（59岁）说：“时隔8个月再次来到韩国，现在这里就像故乡一样”，“计划明年和家人一起来韩国。”

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