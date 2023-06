“李健熙收藏品”将于11月访问纽约. June. 09, 2023 08:20. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 包括“李健熙收藏品”在内的国立现代美术馆和三星Leeum美术馆收藏的绘画等30多幅韩国近现代美术作品将从11月开始在世界四大美术馆之一的美国纽约大都会(Met)美术馆展出。韩国近现代绘画展在纽约大都会美术馆举行尚属首次。 7日(当地时间),纽约大都会美术馆表示,将从11月7日至明年10月30日举行《Lineages:Korean Art at The Met》展览。为纪念大都会美术馆内韩国馆开馆25周年而举行的此次展览中,包括了画家白南舜的《乐园》,备受期待。《乐园》是已故三星前会长李健熙收藏品“李健熙收藏品”的代表近代美术作品。另外,国立现代美术馆和Leeum美术馆收藏的徐世玉、金焕基、李宇焕、李承泽画家的作品也将齐聚一堂。 大都会美术馆收藏了数万件包含全世界5000年艺术史的作品,被称为世界四大美术馆。企划此次韩国展的现任Met美术馆馆长埃莉诺•玄在接受《东亚日报》记者采访时表示:“光复后,在韩国作家的作品中可以找到往返于韩国、美国、法国之间思考新认同感的痕迹”,说明了将展示会冠以“Lineages(血统)”的理由。其意义在于,囊括在日本帝国主义侵略、战争、新文物等动荡时期创造新传统并延续这一传统的韩国近现代美术。美术馆方面计划以“线、人、场所、物件”等4个主题组成此次展览。 大都会美术馆韩国馆于1998年在韩国交流财团的赞助和三星文化财团的运营资金支援下开馆。与具有压倒性规模的中国馆和收藏品较多的日本馆相比,规模较小,而且以古代美术为中心进行展示,因此提出了丰富多彩的展示的必要性。玄馆长表示:“这将成为向纽约游客展示多种韩国美术面貌的机会。” 虽然韩国美术的存在感比K-POP和K-古典音乐少,但最近在美国美术界的相关展示呈增加趋势。代表纽约的另一家美术馆--纽约古根海姆美术馆将于9月1日至明年1月7日举行“20世纪60年代至70年代韩国实验美术展”。

