“韩国佛教不偏不倚，宽广深厚”……教韩国学的外国人. June. 08, 2023 09:03. by 李鎭求 sys1201@donga.com. “韩国佛教的特点是不偏向一方，认为参禅和经典学习都很重要。那么宽广，那么深厚。” 上月30日，在首尔中区东国大学举行了“外国人眼中的古典文本-崔致远”邀请演讲会。讲师是美国杨百翰大学（Brigham Young University）亚洲•远东地区语言学教授理查德•麦克布莱德（54岁）。在大学教韩国学和佛教学的他在国际韩国学界独树一帜。他说：“韩国学研究主要集中在著名人物和事件上”，“希望能研究更多样的对象。” ―很好奇您学习韩国学的契机吗？ “1988年我作为传教士第一次来到韩国，住在釜山及其附近。那时第一次接触到了新罗文化。对我来说，这是一个非常惊奇的新世界。回到美国后在大学攻读亚洲学和韩语双学位，1994年进入延世大学外语学堂学习了更多的韩语。因为想更深入地了解韩国和韩国文化。本来是读经营学，但心总是向着韩国学，在加州大学洛杉矶分校（UCLA）以《佛教信仰和华严思想》获得了博士学位。多亏了韩国，才能维持生计。哈哈哈。” ―韩国人也只知道片面的崔致远，您怎么看？ 《崔致远传》是一部讲述新罗时代天才崔致远与鬼神之间的奇遇故事的汉文小说。之所以对《崔致远传》感兴趣，是因为其中有很多可以窥见新罗时代的人和那个时代中国人的想法。虽然中国也有很多关于幽灵、鬼神的故事，但崔致远接受了这一说法，并使其更加丰富多彩。这本书对我更深入地理解韩国和韩国人起到了很大的帮助。 ―您认为韩国佛教与其他国家的不同之处是什么？ 在佛教中，把一下子醒悟过来，不再需要修行的境界叫做“顿悟顿修”。虽然仍然存在这种主张，但大体上韩国佛教强调的是高丽时代的普照国师知讷觉悟后也要继续修行，才能维持觉悟境界的“顿悟渐修”。所以参禅和学习都很重要。因为不偏向任何一方，所以有宽广而深厚的一面。 ―听说您正在把《三国遗事》和佛经翻译成英文？ “与K-POP不同，韩国学、韩国历史在国外并不为人所知。韩国人熟悉的‘禅’也是如此。英语是‘Zen’，是‘善’的日语发音。事实上，韩国佛教比日本佛教更发达，但遗憾的是用日语被世界所熟知。研究者们将《三国遗事》翻译成英语也是出于同样的原因。” ―作为研究韩国学的外国学者，很好奇您想说的话？ “韩国学研究集中在非常有名的人物或事件上，感到很遗憾。研究《洪吉童传》的学者很多，但研究《田禹治传》的人并不多。关于金庾信的研究虽然很多，但《朴氏夫人传》（作者不详的朝鲜时代小说）的研究却很少。如果能研究更多样化的对象，就能更好地向世界宣传韩国。”

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