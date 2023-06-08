“把意大利的核心球员卡萨代伊控制住”……韩国队期待以光速反击冲破通往决赛之路. June. 08, 2023 09:03. by 金培中 wanted@donga.com. “在大赛举行之前，我们的目标是夺冠。” 参加2023国际足联（FIFA）U-20世界杯小组赛两场比赛的朴胜浩（仁川）在韩国和意大利的大赛4强赛前夕做出了上述表示。朴胜浩在上月26日与洪都拉斯队进行的小组赛F组第2场比赛的下半场17分钟攻入扳平比分的进球。但是在这场比赛中他的脚踝严重受伤，为了接受手术，在大赛途中于1日回国。朴胜浩表示：“球员们现在都充满了自信。队友们让我再次来阿根廷观看决赛。” 韩国队将于9日上午6时在阿根廷拉普拉塔体育场与意大利队争夺一张决赛入场券。意大利队到本届大赛为止，已连续3届进入4强。大赛历史最好成绩是第3名（2017年）。在2019年大赛上意大利获得了第4名。在本次大赛中，意大利队以小组赛D组第2名（2胜1负）的成绩进入了16强。在与英格兰队的16强赛上，意大利队以2比1战胜了对手，接着在与哥伦比亚队的8强赛上又以3比1战胜对手，进入了半决赛。意大利队在5场比赛中攻入11球，失6球。 意大利队最需要警惕的球员是，在本次比赛中以6粒进球（2次助攻）排在射手榜首位的中场球员切萨雷•卡萨代伊（雷丁）。在到8强赛为止进行的5场比赛中，他在射门次数（20次）、跑动距离（71.72公里）、短距离冲刺（362次）等方面均排在队内第一位。卡萨代伊利用身高优势（186厘米）的头球、带球、传球等都非常出色。在本届大赛上攻入的6粒进球中，有3粒是头球。去年8月与切尔西（英格兰）签订6年合同的卡萨代伊在今年1月租借到雷丁（英格兰）后，参加了15场比赛，打进1球。韩国代表队主教练金殷中表示：“卡萨代伊的比赛运营能力非常出色，进球能力也很强。切尔西引进他是有原因的。” 继2019年大赛之后，连续2届进入4强的韩国队在与意大利队的U-20世界杯交锋战绩方面，以2战2胜保持领先。韩国队是进入本届大赛4强的唯一一支保持不败（3胜2平）的球队。韩国队在5场比赛中攻入8球，被对方攻入5球。韩国代表队的优势是以强韧的体力为基础，快速转换攻守和反击、定位球。韩国队的8粒进球中有4粒来自定位球进攻，且都是制胜球或扳平比分的进球。韩国队通过从上月7日开始在巴西圣保罗进行的为期10天的转地训练，集中调整了定位球进攻。定位球的出发点就是队长李胜元（江原）的右脚。在球队获得任意球、角球的情况下，李胜元作为罚球手出场，贡献了4次助攻（1粒进球）。李胜元目前占据本届大赛助攻榜头名位置。 FIFA在韩国和意大利的半决赛之前选出了两队的关键球员，韩国是金志洙（城南），意大利是卡萨代伊。中后卫金志洙在本届大赛的5场比赛中全部首发出场，引领了韩国的后防线。 韩国队在比意大利队晚一天的5日进行了8强赛。意大利队在与哥伦比亚队的8强赛上，上下半场共踢了90分钟（正规时间），但韩国队在与尼日利亚队的8强赛上，算上加时赛共踢了120分钟。金主教练表示：“我们的球员们在这段球员生涯中，从来没有像这次一样在短时间内消化这么多很的比赛”，“恢复起来并不容易。相信球员们在球场内每场比赛都会全力以赴。”

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