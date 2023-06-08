专栏：就像母亲的爱一样. June. 08, 2023 09:03. . 如果说拉斐尔制作了描绘圣母和婴儿耶稣的圣母像规范，那么受到他影响的萨索费拉托则以独立的圣母肖像画在基督教美术史上留下了浓墨重彩的一笔。英国伦敦国家画廊引以为豪的《祈祷的圣母》（1640~1650年•照片）就是他的代表作。 萨索费拉托1609年出生于意大利马尔凯的萨索费拉托村。他的原名是乔瓦尼•巴蒂斯塔•萨尔维达，但他以出生地的名字活动。从21岁开始为修道院画祭坛画的他尤其擅长画圣母肖像画，因此人气很高。玛丽亚必须彻底地理想化，因为她是耶稣的母亲。绝对不能被看成是平凡的邻家女人。萨索费拉托描绘了圣母在深夜里祈祷的样子。干净无瑕的皮肤、温和的眼神、温柔的双手、优雅的服装和姿态等，塑造了献身而又理想的“天上女人”形象。 站在画成实物大小的这幅画前，圣母就像在我们面前祈祷一样。画家将圣母的服装描绘得既真实又突出，这与单纯、漆黑的背景形成鲜明对比。颜色限制为白色、红色、蓝色三种。其中，受光披风的强烈的蓝色压倒了我们的视线。被称为“群青（ultramarine）”的这个颜色是蓝色中最棒、最珍贵的颜料。进口从阿富汗矿山开采出来的青金石后磨碎而成的群青因其鲜明的颜色而深受画家们的喜爱。但是其价格像黄金一样贵，正如圣母的衣服一样，只限定于画中最重要的部分使用。 只要保存的好，群青就是永久性的颜料。信任和顺从、献身和爱等象征圣母的这些单词在基督教中也是永远不变的价值。画中的圣母背对着黑暗的世界，永远为我们祈祷。就像群青一样强烈，像母亲的爱一样浓烈。17世纪的画作仍然受到人们的喜爱，是不是也是因为其所传递的安慰信息呢？

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