“2030年成为第七大服务产业强国”……应从挽救漂流12年的《基本法》开始. June. 07, 2023 08:17. . 韩国政府宣布，到2030年将服务出口额从1300亿美元增加到2500亿美元，成为世界第七大服务产业强国。政府前天召开服务产业发展工作组会议，表示将在5年内向文化信息、保健医疗、旅游等有潜力的领域提供64万亿韩元的出口金融等破格支援。韩国政府要激活以内需为主的服务业的出口，提升到韩国经济支柱制造业水平。 服务业是附加价值和创造就业效果较大的产业，但韩国的服务业竞争力远远落后于制造业。30多年来，服务业在出口额中所占的比重一直停留在15%左右。服务出口额排在世界第15位，与制造业出口额（第六位）相比地位较低。服务收支从2000年起到今年为止，连续24年出现赤字。以2020年为准，服务业的生产效率在经济合作与发展组织36个国家中仅排在第25位。 随着服务业的竞争力原地踏步，连优质的工作岗位都没有创造出来。集中在饮食、住宿业等低附加值行业，规模也小，只是吸收被挤出制造业的人力，起到避难所的作用。据国税厅透露，个体户人数在2017年至2021年4年间增加了180万人以上，但同期年平均收入持续减少，2021年降至1952万韩元，降至2000万韩元以下。 在这种情况下，本应为培育服务产业打下基础的服务产业发展基本法却迟迟没有出台。自2011年12月提议以来，特别是因担心“医疗民营化”等呼声不断，12年来一直未能越过国会的门槛。基本法的核心内容是放宽对服务行业不必要的限制，对研发成果给予资金支援和税制优惠。政府层面的综合支援对策迫在眉睫，但由于缺乏基本法，未能实现系统性的支援，只能采取零星的应对。 如果培育高附加值服务产业，可以为支撑制造业的单引擎韩国经济添加另一个强有力的引擎。历届政府都打出“搞活服务业”的旗帜，也是因为这个原因。但如果连基本法都处理不了，就只能是空头支票。自2001年以后，虽然出台了30多次有关服务产业的对策，但都没有发生大的变化，也是因为这个原因。通过与人工智能等尖端技术的结合，革新服务业，并在此过程中将矛盾最小化，急需系统性的战略。“世界七大服务产业强国”不能以又一次轰轰烈烈的口号结束。

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