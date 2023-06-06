因为生活的期待而闪耀的20岁……如果被判处10年时限的话. June. 06, 2023 08:03. by 崔智善 aurinko@donga.com. “电影不是被宣判时限的主人公经过10年逐渐等死的故事，而是生活在那段时间里的故事。希望观众在观看这部作品后能够长时间留在心中。”（演员坂口健太郎） 20岁。比起活着的日子，更应该对往后的日子充满期待的年龄，如果被宣判以后的人生只有10年的话，会以怎样的心情生活呢？日本电影《余命十年The Last 10 Years》于上月24日上映，该片讲述了一位没有多少时限的少女和失去对生活意志的男人偶然相遇并相爱后领悟到人生意义的故事。在韩国粉丝层较厚的主演坂口健太郎（饰演真部和人）和小松菜奈（饰演高林茉莉）5日来到韩国，在首尔龙山区CGV龙山IPARK购物中心举行了记者见面会。 当天，小松菜奈表示：“韩国观众非常热情、坦率。在舞台问候时反应热烈，我感到很高兴，也很感谢。”坂口健太郎也表示：“很紧张韩国观众会如何看待电影，但能感受到（观众的）能量。大家都很享受，所以很幸福。” 《余命十年》是根据因疑难杂症去世的小坂流加写的同名畅销小说改编的作品。小坂作家与电影中的高林茉莉一样患有肺动脉高血压，在编辑小说的2017年去世，年仅39岁。电影是小坂作家对人生的赞歌，也是她留下的最后一条信息，让人反复思考什么是生活。 因此制作组更加用真心制作了电影。据说，电影中的高林茉莉与病魔作斗争的笔记本原封不动地再现了小坂作家的笔记本，剧本中反映了作者从家人那里听到的小故事。电影为了美丽地展现日本四季和两位主人公生存的样子，历时1年拍摄。 小松菜奈说：“我去了作家的故乡，见到了（她的）家人，并参拜了墓地。这是一部饱含敬意和爱、以炽热的心制作的电影。”她在电影结束后表示：“感觉燃烧了一切，心里有种空落落的感觉”，“希望这部电影能成为观众们思考自己的人生、与周围的人之间的爱的电影。”

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