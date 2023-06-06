年轻一代关心环境问题……“改变我的日常生活才能守护地球”. June. 06, 2023 08:03. . 出门时带上保温杯和便携式折叠购物篮。在购买洗发水和洗涤剂时，使用空容器，只购买内容物后装进去替换使用的换装。休息日喜欢散步或边跑边捡垃圾的“捡跑”，夏季在海边喜欢像梳理海边一样捡垃圾的“梳海滩”。这是意味着热衷于环境保护的MZ一代的“MZ+eco”一代的日常生活。据调查，因重视自己信念的价值消费而备受瞩目的MZ一代主导了环保消费。特别是二三十（20-39）岁女性的参与度很高。 《东亚日报》和韩国环境公团5日迎来“世界环境日”，对最近一年间环境部和公团运营的49万多名绿色生活领域碳中立积分制参与者进行分析的结果显示，33.1%是二三十岁的女性。碳中立积分制是指，如果实践环保活动，就会支付可以像现金一样使用的积分的制度。二三十岁女性参与率高的活动有，每次支付2000韩元积分的使用“替换装”、点餐时选择多次使用容器（1000韩元）、使用保温杯（300韩元）、领取电子收据（100韩元）等。为了减少垃圾的排放，享受小小的积分积累的乐趣，承受小小的不便。 越是年轻一代越关注环境问题，这是世界性的趋势。据全球咨询企业德勤以全世界MZ世代问卷调查和深层采访为基础，上个月发表的《全球MZ一代调查》显示，每10名受访者中有6名对环境感到不安，每10名受访者中有7名受访者表示为不开私家车和素食等保护环境而努力，每10名受访者中有6名受访者表示有意向可持续产品支付追加金额。青年们之所以对环境问题敏感，是因为他们认为气候危机不是遥远的未来，而是现在自己的问题。他们从小就体验酷暑和暴雨等气象异变，这一点也产生了影响。 消费是用金钱进行的投票行为。考虑到为环保产品掏腰包的MZ一代，服装业界推出了用回收纤维制作的新产品，食品饮料业界则争先恐后地推出替代肉食品。流通业界正在扩大“替换装”的运营，汽车业界正在增加使用人造皮革或植物性材料代替动物皮革。“只有改变我的日常才能守护地球”，在生活中实践环境保护的年轻人正在传播唤醒气候危机的严重性并让人们行动起来的善意影响力。

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