美国国会情报小组主席：“朝鲜实现核弹头小型化……有可能打击纽约” 华盛顿=常驻记者. June. 06, 2023 08:05. by 文炳基、军事记者 尹相虎 weappon@donga.com、ysh1005@donga.com. 美国国会核心人士表示：“相信朝鲜成功实现了核弹头小型化。朝鲜有着可以打击纽约的核力量。” 美国众议院情报小组主席麦克·特纳（共和党，照片）当地时间4日接受美国ABC电视台采访时，被问到“美国是否相信朝鲜成功将核弹头小型化的主张是真的”时，回答说：“这是我们现在相信的。” 特纳表示：“朝鲜拥有可以打击美国本土和纽约的核力量。”众议院情报小组主席是接受情报机关机密情报报告的美国国会领导层的一员。这意味着，美国情报机关也认为朝鲜成功实现了核武器小型化。 特纳特别强调：“我们和朝鲜都拥有（核武器）。关于朝鲜，遏制力的概念已经死亡。”其意思是，朝鲜拥有利用搭载核的洲际导弹打击美国东部主要城市的能力，因此很难用美国核武器打消朝鲜先发制人的核攻击。这也可以解释为，美国对韩半岛的延伸威慑（核保护伞）效果下降。 韩国军方和情报部门就朝鲜核弹头小型化问题公开表示，“被认为已经达到相当高的水平”，多少持慎重态度。但据悉，韩美当局内部认为，朝鲜目前已接近或已到达完成阶段。朝鲜已经完成直径在60厘米以内、重400-500公斤的数千吨（1000吨TNT爆炸力）级轻量核弹头（战术核武器等），进入了实战部署阶段。通常核弹头小型化的标准是直径90厘米、弹头重量在1吨以内（安装飞毛腿-B级短程弹道导弹时），可以说比这个标准更为先进。

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