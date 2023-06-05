四分之一家庭饲养宠物……月均支出15万韩元. June. 05, 2023 07:48. by 姜宇锡记者 wskang@donga.com. 调查显示，每四个家庭中就有一个家庭饲养宠物，宠物养育费平均每月约为15万韩元。 KB金融控股经营研究所4日发布的《2023韩国宠物报告》显示，以去年年末为基准，宠物家庭为552万户，比2年前增加了约2.8%。这相当于全体家庭的25.7%。研究所以全国2000名20岁以上69岁以下男女为对象进行的问卷调查和统计厅人口住宅总调查为基础，发表了报告。 宠物养育费每月平均约为15.4万韩元，比2021年（14万韩元）增加了1.4万韩元。按动物分类，宠物狗每月花费14.8万韩元，宠物猫每月花费13.6万韩元。在养育费中占最大比重的是饲料费（31.7%），其次是零食费（19.1%）、排便垫等日用品（12.7%）、美容费（10.5%）等。最近两年间（2021年-2022年）为宠物支出过治疗费的家庭占全体的73.4%，平均支出为78.7万韩元。 此外，为饲养宠物而单独设立资金的家庭仅占全体的21.5%。特别是加入宠物保险的家庭只有11.9%。由于月保险费负担过重，保障范围狭窄，很多家庭明知有宠物保险，也不愿意加入。 据调查，宠物家庭较多饲养的宠物狗品种中，前两位分别是马尔济斯犬（25.9%）和泰迪犬（21.4%）。宠物猫偏好度依次为“韩国短毛”（62.1%）、“波斯猫”（15.0%）、“俄罗斯蓝猫”（11.9%）等。

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