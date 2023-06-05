曹秀美：“现在是全世界人来到韩国学习声乐的时代”. June. 05, 2023 07:47. by 趙은아 achim@donga.com. “现在全世界的人都应该来韩国学习声乐了吧？” 负责审查伊丽莎白女王音乐大赛声乐部门的声乐家曹秀美（61岁）在决赛最后一天的3日（当地时间）在布鲁塞尔韩国文化院接受东亚日报采访时表示：“韩国的古典音乐教育体系非常完善。”她强调说，“在韩国学习声乐的参加者发音完美的德语，音乐水平也令人惊讶。” 在东方人稀少的欧洲古典音乐界，成为亚洲第一个首席女歌手的曹某对后辈们的活跃表现感到欣慰。她在4日凌晨听到金泰翰（音）夺冠的消息后，不禁热泪盈眶。 “20世纪80年代初在欧洲活动时，因为东方脸蛋和姿态不适合歌剧而被拒绝过很多次，所以想尽办法让自己看起来像外国人。但是现在，从韩国来的本身（实力）就是出场费（保证）。” 曹某接着指出，“与观众的沟通能力、领袖风范、性格、语言能力”是优秀声乐家的条件，并表示：“因为音乐技巧是最基本的，所以（审查时）连看都不看。” 虽然最近K-POP在全世界大受欢迎，但是曹某认为“韩式古典音乐”成功的可能性更大。她解释说：“因为古典音乐是包含历史或故事的不朽音乐类型。”她还笑着说，“韩国人（无论做什么）都有想看结尾的一面，所以韩国古典音乐应该会永远存在。”她还表示，将继续进行与K-POP合作的唱片制作及演唱会。 对于60多岁依旧在现场旺盛活动的秘诀，曹某表示：“不会轻易陷入低谷。在困难的时候，我会像学者一样写文章，寻找自己是否处于低谷、遇到的问题是什么、解决方法是什么。”对于陷入低谷的后辈们，她建议表示：“对于像站在舞台上的人们一样敏感、感性的人来说，最重要的是我的‘光’。因此，应该远离那些想熄灭‘火’的人。” 曹某表示，明年以自己的名字设立的“秀美-曹国际声乐大赛”将在法国巴黎近郊省举行。

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