韩国政府单方面制裁“窃取卫星技术”的朝鲜黑客组织“金淑姬”. June. 03, 2023 08:27. by 申나리 journari@donga.com. 韩国政府2日把参与夺取人造卫星和宇宙开发技术的朝鲜侦察总局下属的黑客组织“金淑姬”（音）指定为单独制裁对象。韩国在朝鲜发射搭载军事侦察卫星“万里睛-1号”的新型火箭“千里马-1”型两天后采取这一措施，似乎是对朝鲜发射卫星的警告。韩美两国政府联合发布保安警告，表示“金淑姬正在利用人与人之间的信任、社会关系获取秘密信息”，嘱咐大家注意。 韩国外交部当天表示：“包括金淑姬在内的朝鲜黑客组织以全世界为对象，窃取了武器开发及人造卫星、宇宙相关尖端技术，直接、间接参与了卫星开发。” “金淑姬”10多年来一直对世界各国进行网络攻击。政府确认是“金淑姬”所为的对韩网络攻击共4起，包括：2014年泄露韩国水力原子能文件、2016年冒充国家安保室、去年冒充政府机关、记者、国会议员室的邮件事件和2021年7月入侵首尔大学医院7000多名患者的个人信息等。 此次措施是自尹锡悦政府上台以来的第八次对朝单独制裁，也是第四次网络领域单独制裁。

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