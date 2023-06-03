美国就上调债务上限达成的协议在众参两院获得通过……消除了违约之忧. June. 03, 2023 08:26. by 李采完记者 chaewani@donga.com. 美国联邦政府的债务上限协议案当地时间1日在国会众议院和参议院都获得通过。美国有可能陷入历史上首次“债务违约”的忧虑由此彻底消除。在两极化严重的美国政界，执政的民主党和在野的共和党破例齐心协力，得到了好评。 根据该法案，民主党可以将此前主张的目前31.4万亿美元（约4.17京韩元）的联邦政府的债务上限适用推迟到2025年1月。也就是说，今后约1年半内，超过债务上限的钱也可以不经国会批准直接使用。另外，共和党主张在2024财年（2023年10月至2024年9月）冻结非国防支出，军事支出增加3%，加强对低收入阶层粮食支援制度的劳动条件等也被接受。 美国总统拜登在参议院通过协议案后立即发表声明说，“超越党派的协议对美国经济和美国人来说是一场巨大的胜利”，表示欢迎。他在签署该法案后，决定在美国东部时间2日下午7时（韩国时间3日上午8时）举行对国民讲话。在总统签字后，法案就立即生效。

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