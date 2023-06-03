4大集团总裁为本月下旬的“世博会PT”将前往巴黎出差……还将访问越南. June. 03, 2023 08:27. by 郭道英 now@donga.com. 据悉，主要集团总裁们正在推进本月下旬再次集体出差。参加预定在法国巴黎举行的“2030世界博览会（世博会）”竞争陈述（PT），致力于釜山世博会的申办工作，之后还将访问越南河内，讨论两国企业合作的方案。 2日，据财界透露，三星电子会长李在镕、SK集团会长崔泰源、现代汽车集团会长郑义宣、（株）LG代表具光谟等4大集团总裁等主要企业家正在推进19日至21日巴黎现场申办世博会的支援和22日至24日参加河内经济使节团的方案。对此，四大集团正在讨论最终日程。据悉，乐天集团会长辛东彬也很有可能参加河内日程。 巴黎将于20日举行国际展览局（BIE）主办的第4次竞争PT和21日的正式招待会（欢迎宴会）。11月末结束第5次也是最终竞争PT后，通过BIE会员国的投票决定主办国，因此，此次巴黎日程实际上将成为申办战的最终分水岭。 釜山正在与沙特阿拉伯利雅得、意大利罗马、乌克兰敖德萨展开竞争。财界相关人士表示：“包括之前为申办釜山世博会而奔波的主要集团总裁在内，数百名当地相关人士参加了此次活动，目前正在讨论在申办战最后阶段全力动员的方案。” 预计总裁们将在21日结束巴黎招待会后，立即踏上河内经济使节团的出差之路。此次经济使节团派遣由大韩商工会议所主管，截止到2日招募了参与企业。在河内，在探索两国经济合作方案的同时，主要企业之间还将签订未来新产业业务协议（MOU），举行出口、投资相关会议。 在美中矛盾和供应网重组趋势下，越南正在成为“东南亚国家联盟（ASEAN•东盟）的盟主”，三星电子、现代汽车、LG电子等的生产基地和乐天等主要企业的流通网聚集在这里。 进入今年以来，五大集团的总裁们正在国内外作为“经济外交官”积极活动。继1月尹锡悦总统巡访阿拉伯联合酋长国（UAE）、瑞士达沃斯后，3月总统访日、4月访美日程也相继展开，此次巴黎-河内出差是今年第5次集体出差。有评价称，上月还参加了在总统室举行的中小企业家大会等，企业总裁们的对外共同行动比以前大幅增加。

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