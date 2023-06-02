青瓦台举行特别展，李承晚打字机，金泳三慢跑鞋，卢武铉读书台……. June. 02, 2023 07:58. by 鄭盛澤 neone@donga.com. 文化体育观光部为迎接青瓦台开放一周年，将从6月1日至8月28日在青瓦台举行“我们国家总统们的故事-这里有总统们”特别展。 在青瓦台本馆世宗室和仁王室举行的此次展示会上，还将介绍历届12名总统的各种道具和道具中的故事。李承晚总统的必备品打字机是1953年7月6•25战争停战后，在与美国签订《相互防卫条约》协议时使用的。当时78岁的李总统喜欢用“双指打字法”打字。 对于喜欢在青瓦台绿地院晨跑的金泳三总统来说，慢跑鞋是象征性的道具。据悉，1993年发表金融实名制时，金总统以比平时快一倍的速度奔跑，在发表重要政策之前放松紧张情绪，整理了想法。卢武铉总统的代表道具是1974年制作的“改良读书台”。获得新产品创意案专利的该读书台可以调整角度，即使躺着也能看书。 在春秋馆举行的《招待，场》展示会上，将展示20世纪80年代韩国国内首次制作的中国原装碗等在青瓦台使用的餐具和家具等。展期相同。

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