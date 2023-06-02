日本东丽隔膜生产法人变更为韩国子公司旗下公司……加强与韩国电池企业的合作. June. 02, 2023 07:59. by 朴贤益记者 beepark@donga.com. 日本隔膜企业东丽将韩国生产法人变更为韩国子公司旗下公司。这被解释为是为了加强与国内电池企业的合作。 东丽子公司东丽尖端材料1日表示，将收购东丽的核心生产法人东丽电池隔膜韩国（东丽BSF韩国）70%的股份。东丽BSF韩国目前的状况是东丽100%持有股份。如果签订收购合同，剩下的30%将保留东丽总公司的股份。 东丽尖端材料是总部位于首尔江西区麻谷洞的化学材料专门企业。此外，公司还生产电动汽车片式叠层陶瓷电容器（MLCC）用异形薄膜等与移动出行相关的尖端材料。东丽尖端材料表示：“预计急速成长的全球电动汽车市场对高端隔膜的需求将会增加”，“计划引领隔膜市场，积极应对国内外顾客的需求。” 东丽计划通过此次支配结构改编，培养东丽在韩国的事业力量，为加强国内电池供应网做出贡献。为此，东丽BSF韩国的经营体制也将以韩国人为中心进行转换。东丽尖端材料代表全海相（音）将亲自领导东丽BSF韩国。 隔膜与正负极材料、电解质一起是电池核心四大材料。据业界透露，电池生产时隔膜所占的附加价值比重为10~20%。据市场调查企业SNE Research透露，去年全球隔膜市场以供应额为准，韩国占23%，日本占19%。中国为56%。这就是在美国《通货膨胀削减法案》（IRA）正式实施等全世界电动汽车及电池供应网重组加速的情况下，韩日两国企业间的合作变得重要的原因。 业界相关人士表示：“LG能源解决方案、三星SDI、SK-ON等3家国内电池公司今后将主导北美市场，因此与主要原材料企业的合作也在扩大”，“此次东丽支配结构改编也是正式与韩国电池企业合作的战略。”

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