若无其事的炫耀. June. 02, 2023 07:57. . 80岁的老人娶了18岁的年轻小妾，装模作样地逗乐儿。我八十岁妻子十八岁，妻子尚还年轻我已白发鬓鬓。我的年龄颠倒过来与妻子同龄，中间只隔了六十岁（“我年八十卿十八，卿是红颜我白发。与卿颠倒本同庚，只隔中间一花甲。”）。这样的诗被称为“打油诗”。比起文学性，诙谐和讽刺的味道更浓厚，具有给生活注入光泽的效果。虽然诗的感怀比较少，但这是亲密关系之间开玩笑的一种即兴诗。恰好在场的苏东坡对老人诡秘、若无其事的炫耀行为发挥出了礼貌的诙谐气质，进行了回应。 “十八新娘八十郎，苍苍白发对红妆。鸳鸯被里成双夜，一树梨花压海棠。”（《戏赠张先》）八十岁的老翁娶了十八岁的新娘，满头白发苍苍与新娘漂亮的红妆形成鲜明的对比。洞房花烛夜之时，两人就像白色的梨花和粉色的海棠在一块。两首诗共同以白色和红色表现出了老少之间的差别。但是，一方是通过其差别性展现了堂堂正正的自豪感，而另一方则隐秘地讽刺差别的不当或鲁莽，这一点形成了鲜明的对比。 事实上苏东坡是比张先小47岁的后辈。虽然张先要比苏轼的父亲苏洵年长20岁，但两人洒脱诙谐的性格相通，因此可以说是“忘年之交”。特别是张先是打下宋代代表性文学“词”基础的人物。两人相处得没有隔阂，东坡尊崇张先是“教会我创作和启迪我的恩师”。

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