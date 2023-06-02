首尔市规定：“产父”职工义务性享有10天产假. June. 02, 2023 07:58. by 史志远记者 4g1@donga.com. 首尔市从本月起让男性职员义务性地使用配偶产假10天，将制定规定，书面劝告育儿休职对象每年使用育儿休职，并制定禁止因育儿休职导致的人事不利。 首尔市1日表示，将实行△配偶产假义务使用制△营造使用育儿休职的氛围△劝告育儿期缩短使用工作时间制等内容的“工作、生活均衡3种套餐”。首尔市本部将从1日开始适用，市属26家投资、出资机构将从9月1日开始适用，此后将引导把实施范围扩大到民间企业。 首尔市相关人士解释说：“其宗旨是积极使用目前法律上保障的母、父权保护制度，由企业主出面激活。” 首先，政府及地方自治团体等公共部门将首次引进配偶产假义务使用制。也就是说，如果配偶分娩，即使职员不申请，也会自动给予10天的产假。根据《男女雇佣平等法》，如果职员提出申请，企业主应给予产假，但因为看眼色而不能正常申请的事例很多。这是根据上述说法采取的补充对策。 育儿休假也将更加活跃。首尔市每年以书面形式劝告怀孕中的女性职员、有满8岁以下或小学2年级以下子女的职员自由使用育儿休假。首尔市还制定了禁止因育儿休职而造成人事上的损失的规定，并运营帮助育儿休职者适应复职的教育项目。 另外，为了让父母积极使用“育儿期缩短工作时间制度”，每年会书面劝告一次。虽然今年下半年分散在各种法令和规定中，但计划把申请方法和程序不明确的制度捆绑在一起，制定“首尔型工作、生活均衡标准规定”。 首尔市女性家庭政策室长金善顺（音）表示：“职场文化的改善是克服超低出生危机的根本解决方案之一。将从公共部门开始率先实行，向民间扩散。”

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