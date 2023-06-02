朝鲜卫星发射运载火箭“大脑袋”……同时发射多颗侦察卫星. June. 02, 2023 07:59. by 孙孝周记者、军事记者 尹相虎 hjson@donga.com、ysh1105@donga.com. 经确认，朝鲜5月31日发射卫星失败的运载工具“千里马-1”型与2016年2月发射卫星的“光明星”相比，卫星搭载部明显增大。有分析认为，朝鲜是想一次性发射多颗旨在集中监视韩美关系的军事侦察卫星。由三级构成的火箭总长度也比“光明星”稍长。据悉，该火箭搭载了用于2-4枚洲际导弹的发动机“白头山”发动机。韩国军方在前一天分离一级火箭后坠落的残骸中找到了包含二级火箭的机身，目前正试图打捞。 朝鲜1日通过朝鲜中央通讯社公开的前一天发射照片中，“千里马-1”型的外观与“光明星”截然不同。“光明星”的直径从一级到三级明显变窄，火箭最上端的卫星搭载部是最小的结构。相反，此次一直到三级火箭，直径也没有明显的变化，只有卫星搭载部分以“大脑袋”形态增大。前韩国航空宇宙研究院院长金承祚（音）表示：“看起来，因为是实战用卫星，卫星的大小变大了。也有可能是为了同时搭载多颗卫星，加大了尺寸。” 综合韩国军方和专家的分析，可以推测“千里马-1”型的总长度超过30米。“光明星”在29米左右。据分析，这是为了在运载工具上加载更重的卫星，而扩大了长度等整体规模。据悉，发动机与使用4枚准中程“芦洞”导弹发动机的“光明星”不同，安装了液体燃料“白头山”发动机，提高了推力。“白头山”发动机是通过多次试射、性能得到检验的“火星-17”型等洲际导弹用发动机。 韩国军方在前一天运载火箭坠落的全北群山市於青岛以西200多公里海上，首先发现了包括二级火箭在内的15米长的火箭机身，已连续两天展开打捞工作。军方在打捞行动中投入了“统营”舰、“光阳”舰等舰艇和海军海难救助队等。 据悉，该巨大的机身长度超过发射体长度的一半，前一天浮出水面，但截至1日已沉入75米以下的海底。据推测，包括一级机身在内的三级机身、卫星搭载部、卫星等可能全部坠落在该海域。韩国军方认为，如果成功找到并打捞出所有残骸，将成为确认事实上是洲际导弹的朝鲜卫星发射工具的技术力、性能等的决定性证据。

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