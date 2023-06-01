阿拉丁电子书遭黑客攻击，《柏青哥》、《保健教师安恩英》等遭泄露. June. 01, 2023 07:37. by 李浩载记者 hoho@donga.com. 李敏真的长篇小说《柏青哥》（2022年•Influential•照片）和郑世朗的长篇小说《保健教师安恩英》（2015年•民音社）、郑有贞的长篇小说《射向我的心脏》（2009年•银杏树）…… 31日，出版界畅销书因最近网上书店阿拉丁电子书（e-book）遭到黑客攻击而大量外泄。本报获取了因黑客入侵而泄露的5000多册阿拉丁电子书文件中的《柏青哥》等部分文件，进行分析的结果显示，无需经过任何程序，数百页的书籍全文都可以通过电子书查看器直接阅读。本报收到了调查此次事件的韩国著作权保护院发送给受害出版社的文件。泄露的书籍不适用保安装置“数字著作权管理（DRM）”技术，而是以可以直接查看内容的“开放型自由电子书标准（Epub）”形式制作而成。 对确认外泄的5000多册全部目录进行分析的结果显示，文学村和民音社、创批社等国内著名出版社的畅销书占多数。据分析，受害出版社超过500家。 上个月19日，社交网络服务（SNS）Telegram聊天室上传了主张“从阿拉丁抢走了100万册电子书”，并要求阿拉丁方面提供价值35亿韩元的比特币的文章和5000多册电子书文件。当时聊天室里有3200人，因此推测泄露的文件正在进一步扩散。警方正在调查准确的受害规模等。 阿拉丁方面表示：“损失规模尚未得到确认。”但有人担心，由于电子书可以无限复制，因此次事件可能会使出版产业遭受巨大打击。预计诉讼也将接踵而至。大韩出版文化协会和韩国出版人会议正在从受害出版社那里获得法律应对委任状。韩国出版人会议会长李光浩（音）表示：“今后很有可能以阿拉丁为对象出现补偿问题。”

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