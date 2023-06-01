“还活着！裴俊书”……以压倒性的脚踢为韩国夺得世锦赛首金. June. 01, 2023 07:37. by 金培中 wanted@donga.com. 裴俊书（23岁•江华郡厅）获得了世界锦标赛韩国代表团的首枚金牌。 31日，裴俊书在阿塞拜疆巴库的水晶大厅举行的2023世界跆拳道锦标赛男子58公斤级决赛中，以2比0战胜俄罗斯出身的个人中立资格选手格奥尔基•古尔奇耶夫（23岁），摘得了金牌。这是参加此次大赛的韩国选手中的第一枚金牌，也是裴俊书个人第二枚世锦赛金牌。裴俊书在2019年曼彻斯特世锦赛上获得了男子54公斤级金牌，在去年的瓜达拉哈拉世锦赛上获得了男子54公斤级铜牌。韩国在本次大赛中派出了男女共16个级别的选手。 在决赛第1轮开始22秒后，以拳头攻击（1分）抢占先机的裴俊书，之后成功取得身体攻击（2分）2个、头部攻击（3分）1个，以8比2遥遥领先后，又追加了2个对方扣分（1分），以10比2赢得了第一轮比赛。在第2轮比赛中，他也成功完成了5个身体攻击和1个拳头攻击等，以15比5，10分优势获胜，确定了冠军。今年3月成为大田市厅教练后，在此次大赛之前作为代表队教练加入的李大勋教练（31岁）坐在裴俊书的教练席上，体验了教练出道战的冠军滋味。李教练在现役时期曾获得过3枚世锦赛金牌，并在世锦赛上实现了3连冠。他在2021年东京奥运会后退役。 这是裴俊书自2019年世锦赛后时隔4年再次获得金牌。在4年前进行的大赛上，裴俊书从预选赛到决赛的6场比赛中，以265分（平均44分）的压倒性优势获得了冠军。当天，他数次成功完成特技连续攻击等，展现出了让人想起4年前的样子。裴俊书表示：“在过去的4年里，有过艰难的事情，也有过很多伤病。因为不放弃进行训练，所以取得了很好的结果。为了明年的奥运会，剩下的时间我会更加努力地准备。” 另外，参加同一天举行的女子67公斤级比赛的洪孝琳（18岁•江原体育高中）和女子73公斤级的李多彬（27岁•首尔市厅）分别在8强和16强中被淘汰出局。

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