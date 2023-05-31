韩国是唯一一个家庭债务高于国内生产总值的国家……应防范债务海啸. May. 31, 2023 07:54. . 据统计，尽管持续近两年采取通货紧缩的基调，但考虑到国家的经济规模，韩国家庭债务在世界主要国家中居首位。家庭债务超过国内生产总值（GDP）的国家只有韩国。在经济持续低迷的情况下，达到极限的家庭债务有可能对金融和经济整体造成连锁冲击，因此急需制定先发制人的对策。 据国际金融协会的世界债务报告，以第一季度为基准，韩国的国内生产总值与家庭负债的比率为102.2%，在34个国家中最高。由于韩国银行上调基准利率，从去年下半年开始家庭负债增加趋势有所减弱，但仍然未能摆脱第一名的不光彩。有分析称，由于新冠疫情期间个体户危机和“举债投资”热潮重叠，史无前例地增加的家庭负债难以恢复到以前的水平。 超过1800万亿韩元的家庭债务与景气停滞、高物价等相叠加，很有可能导致贷款不良和脆弱家庭接连破产。已经超过第一季度收入的赤字家庭达27%。老百姓主要使用的储蓄银行滞纳率也在3月底平均超过5%。从低信用、低收入阶层、小型个体户等弱势群体开始，正在陷入债务危机。 国内外机构纷纷将韩国今年经济增长率预测值下调至1%出头，不能排除因危险程度而增加的家庭债务加速经济停滞的可能性。韩国银行在最近的报告中警告，如果国内生产总值与家庭债务的比率超过80%，经济增长率就会下降，经济萧条的概率也会提高，而现实已相当于脱离了临界值。再加上最近因贷款利率下降和房地产交易增加而停滞的家庭债务有可能再次增加，因此更加令人担忧。 对韩国经济的致命弱点——家庭债务的警告并非最近一两天的事情。虽然没有包括在债务统计中，但如果包括成为韩国经济导火索的全租保证金或事实上无异于家庭债务的个体户贷款，就要应对负债海啸同时袭来的可能性。到今年9月，政府为应对新冠疫情延长贷款期限和推迟偿还利息的措施也将结束，先发制人的应对时间已所剩无几。政府和金融圈在划时代地减少负债总量的同时，还要集中管理偿还能力下降的债务人，防止亏损扩散到整个经济领域。

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