中国拒绝与美国举行国防部长会谈……“边压制边沟通，没有意义”. May. 31, 2023 07:55. by 华盛顿=常驻记者文炳基、北京=常驻记者金基龙 weappon@donga.com、kky@donga.com. 《华尔街日报》等媒体当地时间29日报道称，中国拒绝了美国提出的6月2日至4日在新加坡举行的亚洲安全会议（香格里拉对话）上举行美中国防部长会谈的建议。在亚洲主要国家安保总指挥总动员的香格里拉对话中，中国单方面拒绝美国的会谈邀请是非常罕见的事情。美国国防部长奥斯汀去年在此次活动中会见了时任中国国防部长魏凤和，讨论了朝鲜、台湾等问题。 中国没有明确表明拒绝的理由。但有观察人士说，这是对美国尚未解除以主导购买俄罗斯产武器为由于2018年被列入美国制裁名单的中国国防部长李尚福的制裁的报复。在朝鲜预告将发射一号军事侦察卫星的情况下，围绕美国向台湾提供武器支援、南中国海军事基地化等两国间军事悬案，美中紧张局面将持续下去。 ● 中国：“美国持续压制，沟通毫无意义” 香格里拉对话是英国智库“国际战略问题研究所”每年主办的安保会议。韩国、美国、中国、俄罗斯、东盟、欧洲主要国家的国防部长出席会议，讨论安保悬案。 中国驻美大使馆发言人刘鹏宇就拒绝会谈一事向《华尔街日报》批评说：“美国动用一切可能的手段压制中国，寻求对中国官员和企业进行制裁，在这种情况下，这种沟通能有什么样的真诚和意义？” 香港《南华早报》等媒体预测，只要美国不解除对李尚福的制裁，中国就不会接受两国国防部长会谈。航空技术人员出身的李尚福在担任中国共产党中央军事委员会装备开发部长的2018年主导购买俄罗斯制造的苏-35战斗机、S-400防空导弹体系，被列入美国的制裁名单。有分析认为，中国国家主席习近平3月提拔他为国防部长，表明在与美国较量中绝不会让步。 《华尔街日报》报道说，奥斯汀本月初亲自致函李尚福，要求在香格里拉对话中举行会谈等，做出了相当大的努力，但遭到了中国的拒绝，“与过去直到最后还协调会谈相比，这是非常罕见的”。 ● 中国将向美国再次强调台湾“红线” 有分析认为，对于中国拒绝国防首长对话，最近反复表示要加快对台武器支援速度的美国，中国表现出了“在台湾问题上没有任何让步”的意思。30日，中国官方媒体《环球时报》报道称，李尚福将在香格里拉对话中强调台湾问题的“红线”。这意味着“外部势力不能介入中国内政”，事实上将向美国发出警告。 也有分析认为，中国商务部部长王文涛25日在美国会见美国商务部长雷拉蒙多、美国贸易代表戴琪，中国又突然拒绝两国国防部长会谈，中国是想用“双轨战略”向美国施压。美国企业研究所首席研究员杰克·库珀表示：“中国相信在与负责美国经济的官员打交道时可以发挥更大的影响力。相比安保，更重视经济。”

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