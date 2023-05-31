选管委考虑委托调查被曝“特别录用子女疑惑”的事务总长和次长. May. 31, 2023 07:55. by 赵权衡记者、赵东柱记者 buzz@donga.com,djc@donga.com. 中央选举管理委员会正在积极讨论委托调查涉嫌特惠录用子女的事务总长朴赞镇（音）和事务次长宋奉燮（音）。据分析，这是考虑到作为选管委实际第一、第二把手的两人作为政务职在没有惩戒程序的情况下辞职的批评而采取的措施。选管委委员长卢泰岳（音）就此次争议首次表示“很抱歉”，但执政党再次敦促卢泰岳辞职。 ● 选管委31日发表声明，委托进行调查 据政界30日透露，正在调查选管委干部子女录用疑惑的选管委特别监查委员会正在讨论委托对朴赞镇和宋奉燮进行调查的方案。这是根据不能排除两人在子女招聘过程中行使不正当影响力的判断而做出的决定。朴赞镇去年身为事务次长，对自己的子女被录用时最终批准录用，这一事实被传开后，引起了更大的争议。两人在子女被录用时也没有根据内部规定进行私人利害关系申报。 预计选管委将在31日的全体会议上听取并批准对两人进行委托调查的必要性。这可能是意识到了两人没有受到惩戒就“逃避性辞职”的批评。朴赞镇和宋奉燮是部长、副部长级政务职，不是惩戒对象，因此即使就此退休，也不会受到削减公务员退休金、限制公职再任用等不利影响。 此外，选管委当天在从上午10时开始的2个小时内，听取了增加到11人的前任和现任职员的子女聘用情况报告，并讨论了制度改革方案。选管委计划于31日通过追加会议，以卢泰岳的名义发表声明。预计声明中将包含制度改革方案和与国民权益委员会联合全面调查方针等。卢泰岳当天会见记者时表示：“计划进行全面调查。内部正在积极讨论（与权益委员会进行联合调查）。” 卢泰岳当天还表示：“让国民担心，感到很抱歉。”这是自去年3月9日大选事前投票中发生“箩筐投票”争议时时任选管委委员长卢正熙道歉以来的第一次道歉。但卢泰岳就执政党敦促其辞职一事表示：“明天将表明委员会的立场。”选管委相关人士表示：“卢委员长的辞职目前完全不是考虑的事项。” ● 执政党提出次长女儿被提名为内定疑惑 执政党当天追加提出了宋奉燮的女儿宋某从招聘计划阶段开始就被内定的疑惑，并向选举管理委员会施压。据国民力量党国会议员全凤民（音）办公室透露，忠北选举管理委员会《2018年经历竞争录用考试实施计划》文件中记载了宋某和A某等2人的个人资料。宋某在没有公开公告的情况下，以接受地方自治团体推荐等方式录用的“非多数人录用”方式进入了选管委，从选拔阶段开始就共享了个人资料。 相反，同样以非多数人招聘进行的2015年全北选管委、2016年蔚山选管委招聘计划文件中，都没有记载个人资料。国民力量党政策委员会议长朴大出当天在院内对策会议上就相关文件表示：“不得不认为这是为特定人、特定人而制定的招聘计划。” 执政党就选管委“拼爹”疑惑增加到11件一事表示：“这是不可思议的伏魔殿。”国民力量党院内代表“金起炫”当天批评称：“（选管委的调查）不应该限定在5级以上，而应该对全体职员进行全面调查。不是选管委内部自查，而是需要彻底的调查。”执政党反复要求卢泰岳辞职。国民力量党发言人姜民国表示：“明天（31日）发表立场，只能是卢委员长向国民道歉并表明辞退立场。”

한국어