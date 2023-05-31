“不相容的火与水之爱，也是我作为移民者的故事”. May. 31, 2023 07:54. by 崔智善 aurinko@donga.com. “在制作电影期间，美国移民者出身的父母都去世了。母亲和父亲教我的很多东西都是他们在韩国长大的时候学到的。为了将这种教诲融入到电影中而努力。” 带着动画片《疯狂元素城 Elemental》时隔7年再次来到韩国的迪士尼和皮克斯的首位韩裔导演彼得•孙（46岁•照片）说。孙导演继自己的第一部动画片《美好的恐龙世界The Good Dinosaur》（2016年）之后，第二次与韩国观众见面的作品《疯狂元素城》讲述了水、火、土、木这4大元素相互排斥的“元素城”中发生的故事。该片以移民者第二代孙导演的个人经历为基础，韩国人李彩妍动画师也参与了制作。电影在27日（当地时间）结束的第76届戛纳电影节上作为闭幕作品上映，受到了5分钟的起立鼓掌等好评。该片将于下月14日在韩国上映。 30日，在首尔龙山区CGV龙山IPARK购物中心举行的记者招待会上，孙导演谈到了《疯狂元素城》和自己的经历。 “在我长大的美国纽约的一个社区里，有韩国人，也有印度和墨西哥人。有些社区相互很好地融合在一起，但有些则不然。虽然也经历过仇外心理和歧视，但我想把如何才能相互理解、克服差异写进作品中。” 在影片《疯狂元素城》中，虽然性格多变，但充满热情的火元素女孩炉小焰（Ember）和愉快感性的水元素男孩渡阿波（Wade）相遇，陷入爱情。炉小焰的父母很久以前离开了只有火堆的Fire Land，来到了元素城。但是，由于燃烧一切的火的特性，被其他元素排斥，在只有火聚集的火城安营扎寨。炉小焰认为继承从小就辛苦的父亲的食品店是自己的梦想，为了得到父亲的认可而努力。但是某一天，她见到了从管道漂来的渡阿波和其他元素，开始寻找自己真正的梦想。 电影巧妙地描写了具有不同背景和性格的存在们鼓起勇气相互接近的过程。渡阿波为了讨好炉小焰的父亲，吞下辛辣、热的食物，或者炉小焰在见到渡阿波的家人时，展现用烈焰将玻璃碎片连接起来的能力，所有人都赞叹不已等，愉快地表现了融合其他文化的瞬间。炉小焰和渡阿波要接近对方时，渡阿波害怕蒸发掉，炉小焰害怕被熄灭，但最终制造出新的“化学反应”的场面尤其令人印象深刻。 电影处处都像孙导演所展现的一样，融入了他的生活。孙导演的父母在上世纪60年代末移民美国后，在当地经营食品店。孙导演表示：“因为我是家中的老大，要继承店铺，所以（和父母）经常因为画画而吵架。母亲还把画给撕掉了。”影片中的火城被描写成具有亚洲文化的地方。特别是要远方的子女向父母行大礼的场面引人注目。孙导演说：“我想把即使不会英语，但了解客人们需要的东西后给予共鸣的父亲形象融入到角色中”，“我想把成长过程中感受到的各种人的价值融入到电影中。”接着，他补充道，“能够在韩国与韩国观众分享这部作品，感到非常荣幸。”

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